Irrer Penis-Zoff: Als Eric Stehfest Dildo bekommt, zögert er nicht lange!

Bonn - Am kommenden Samstag (9. November) geht das "Fame Fighting" -Event in die zweite Runde. Knapp eine Woche vor dem Spektakel konnten sich die Krawall-Promis auf der Pressekonferenz in Bonn schon vorab ein wenig bepöbeln - oder wahlweise auch mit Dildos bewerfen!

Während Marvin wohl gedacht hatte, dass seinem künftigen Prügelpartner das Penis-Präsent so gar nicht schmecken würde, griff sich Eric das Ding kurzerhand und biss unter den verdutzten Blicken der Zuschauer herzhaft zu.

Und warum auch nicht? Schließlich ging es bei der Begegnung - anders als später im echten Ring - noch nicht darum, wer am Ende länger steht. Wie zu erwarten, wurde es zwischen den Konkurrenten dennoch schnell hitzig.

So waren auch Marvin Manson (30) und Eric Stehfest (35) im Maritim Hotel erschienen, um sich einem ersten, medienwirksam inszenierten Schwanzvergleich zu stellen.

Vor der Sextoy-Attacke tat Marvin Manson noch so, als könne er kein Wässerchen trüben. © Alexander Franz

Einziger Abzug in der B-Note: Selbst für einen Stehfest erwies sich der Latex als etwas zu bissfest - und so musste der 35-Jährige eine Weile auf dem Kolben herumkauen, bis sich ein Stück löste, das er in Richtung seines Angreifers werfen konnte.

Auch wenn die skurrile Dildo-Einlage vor allem für Erheiterung sorgte, bietet der bevorstehende Kampf einiges an Zündstoff. Seit Wochen tauschen Stehfest und Manson Sticheleien in den sozialen Medien aus.

So verspottete Erik den "Sixx-Paxx"-Stripper mit einer erotischen Tanzeinlage, Manson wiederum schoss mit Witzen über Stehfests psychische Erkrankung und dessen kriselnde Ehe zurück.

Wer hier am Ende wen f*ckt - um einmal Marvins Worte zu gebrauchen -, ist am 9. November (ab 18 Uhr) bei BILD im Livestream zu sehen. Hauptsache, die Hosen bleiben an.