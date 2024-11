Zickenkrieg bei Fame Fighting: Hati Suarez mit Kopfstoß gegen Walentina Doronina!

Bonn - Am 9. November treten bei "Fame Fighting 2" im Bonner Maritim Hotel erneut mehrere Reality-Sternchen im Boxring gegeneinander an. Auf der Pressekonferenz zum Event wurde es direkt hitzig. Mal wieder im Mittelpunkt: Walentina Doronina (24, "Ex on the Beach") und Hatidza "Hati" Suarez (24, "Germany Shore"). Letztere verpasste ihrer Kontrahentin nach einem Rap-Diss einen Kopfstoß.