Jetzt fallen alle Hemmungen in Reality-Show: "Das, was ich gesehen habe, war nicht jugendfrei"

In Folge 3 und 4 von Forsthaus Rampensau Germany fallen die ersten heißen Küsse. Zwischen Henna und Gina geht es sowohl im Pool als auch in der Sauna heiß her.

Von Karolin Wiltgrupp

Kärnten (Österreich) - Nachdem sich alle Paare ausreichend beschnuppert und einige bereits ordentlich bekriegt haben, fallen in den Folgen 3 und 4 von "Forsthaus Rampensau Germany" die Hemmungen der ersten Teilnehmer. Es wird geflirtet, geknutscht und getatscht was das Zeug hält.

Henna Urrehmann (26, M.) eröffnet die Knutsch-Runde im Swimming-Pool.
Henna Urrehmann (26, M.) eröffnet die Knutsch-Runde im Swimming-Pool.  © Joyn

Insbesondere Henna Urrehmann (26) will ihren Hunger nach Berührungen stillen. Im Pool macht sie es sich mit ihren Mitstreitern Gina Beckmann (25) und Leon.Content (24) gemütlich.

Lange gefackelt wird allerdings nicht. Nach nur wenigen Sekunden setzt sich die 26-Jährige unter Wasser auf den Schoß ihrer blonden Konkurrentin und züngelt mit ihr bis zum Gehtnichtmehr. Um nicht das fünfte Rad am Wagen zu sein, wechselt auch Leon in den Spaß-Modus und leckt beherzt seine Teamspielerin ab.

Nur wenige Augenblicke später zieht das feuchtfröhliche Trio weiter in die Sauna, wo vor allem Henna und Gina sich ihren Gelüsten hingeben. Bei den anderen Bewohnern bleibt ihr Lustspiel natürlich nicht unbemerkt.

Während eine genervte Walentina Doronina (25) die Sauna-Aktion der beiden Frauen als "echt peinlich" einstuft, reagiert Chris Manazidis (39) deutlich neugieriger: "Das, was ich gesehen habe, war nicht jugendfrei!"

Auch Leon.Content (24) macht mit.
Auch Leon.Content (24) macht mit.  © Joyn
Die Party im Forsthaus eskaliert.
Die Party im Forsthaus eskaliert.  © Joyn
In der Sauna wird's noch krasser ...
In der Sauna wird's noch krasser ...  © Joyn

Forsthaus Rampensau Germany: Was läuft zwischen Henna und Marc-Robin?

Henna macht auch ihrem Team-Partner Marc-Robin (32) Avancen.
Henna macht auch ihrem Team-Partner Marc-Robin (32) Avancen.  © Joyn

Und was ist eigentlich mit Marc-Robin (32)? Mit ihrem Team-Partner pflegt Henna eine sporadische "Freundschaft Plus", die im Forsthaus wohl aktuell eine Pause einlegt.

Der Grund: Der Reality-Frauenschwarm soll zum Zeitpunkt der Dreharbeiten mit einer anderen Dame anbandeln, die mit Yeliz Koc (32) befreundet sein soll.

Auch Henna soll das wissen, macht dem 32-Jährigen trotzdem immer wieder schöne Augen. Doch Marc-Robin lässt die hübsche Brünette (bislang) abblitzen: "Ich lass' hier die Hosen an."

Wie gut, dass die 26-Jährige sich mit Gina ablenken kann ...

Die beiden Frauen können sich ziemlich gut leiden.
Die beiden Frauen können sich ziemlich gut leiden.  © Joyn

Immer donnerstags erscheint eine Doppelfolge der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau" bei Joyn. Wer nicht bis nächste Woche zum Auftakt warten will, kann mit Joyn+ schon jetzt die ersten beiden Episoden sehen.

Titelfoto: Bildmontage: Joyn (4)

