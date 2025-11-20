Jetzt fallen alle Hemmungen in Reality-Show: "Das, was ich gesehen habe, war nicht jugendfrei"

Kärnten (Österreich) - Nachdem sich alle Paare ausreichend beschnuppert und einige bereits ordentlich bekriegt haben, fallen in den Folgen 3 und 4 von " Forsthaus Rampensau Germany " die Hemmungen der ersten Teilnehmer. Es wird geflirtet, geknutscht und getatscht was das Zeug hält.

Henna Urrehmann (26, M.) eröffnet die Knutsch-Runde im Swimming-Pool. © Joyn

Insbesondere Henna Urrehmann (26) will ihren Hunger nach Berührungen stillen. Im Pool macht sie es sich mit ihren Mitstreitern Gina Beckmann (25) und Leon.Content (24) gemütlich.

Lange gefackelt wird allerdings nicht. Nach nur wenigen Sekunden setzt sich die 26-Jährige unter Wasser auf den Schoß ihrer blonden Konkurrentin und züngelt mit ihr bis zum Gehtnichtmehr. Um nicht das fünfte Rad am Wagen zu sein, wechselt auch Leon in den Spaß-Modus und leckt beherzt seine Teamspielerin ab.

Nur wenige Augenblicke später zieht das feuchtfröhliche Trio weiter in die Sauna, wo vor allem Henna und Gina sich ihren Gelüsten hingeben. Bei den anderen Bewohnern bleibt ihr Lustspiel natürlich nicht unbemerkt.

Während eine genervte Walentina Doronina (25) die Sauna-Aktion der beiden Frauen als "echt peinlich" einstuft, reagiert Chris Manazidis (39) deutlich neugieriger: "Das, was ich gesehen habe, war nicht jugendfrei!"