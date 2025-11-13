Hitziges Wiedersehen mit TV-Mobberin: "Das Schlimmste, was man mir jemals angetan hat"
Kärnten (Österreich) - In der dritten Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" trifft mal wieder die Crème de la Crème der deutschen Reality-Landschaft aufeinander. Kein Wunder also, dass bereits in der ersten Doppelfolge die Fetzen fliegen.
Insbesondere das Duo bestehend aus Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33) ist nichts für schwache Nerven. Kontrahentin Dilara Kruse (33) dazu: "Diese Kombo, dafür muss man eigentlich Schmerzensgeld bekommen."
"Walentina ist für mich die größte Mobberin, die ich jemals in meinem Leben hatte", erinnert sich Gina Beckmann (25) unterdessen schmerzlich an die gemeinsamen Dreharbeiten der zweiten "Couple Challenge"-Staffel zurück. "Ich glaube, das war das Schlimmste, was man mir jemals in meinem Leben angetan hat." Und so fällt die Begrüßung der Blondinen mehr als eisig aus.
Als Walentina daraufhin die Konfrontation sucht, wird Gina emotional: "Hoffentlich bist du erwachsen geworden und mobbst nicht mehr die Leute. (...) Das, was du mir damals psychisch angetan hast, das war unnormal." Unter anderem habe sich Walentina damals abfällig über ihren Körper geäußert.
"Aber nicht, dass du jetzt wieder weinst", lautet Walentinas angriffslustige Antwort, gefolgt von einer "Entschuldigung", die sie sich wohl nicht mal selbst abkauft. Empathie? Fehlanzeige.
Ihre Team-Partnerin Eva muss sich unterdessen wegen ihrer medienwirksamen Affäre mit Serkan Yavuz (32) rechtfertigen, die bei den anderen Forsthaus-Bewohnern nicht gerade positive Gefühle ausgelöst hat. "Warum tust du das einer anderen Frau an?", will Dilara von ihr wissen. Eva: "Wenn ich es nicht gewesen wäre, wäre es eine andere gewesen."
Forsthaus Rampensau Germany: Dilara Kruse springt für Jimi Blue Ochsenknecht ein
Auf die Gewinnsumme von 25.000 Euro verzichten muss indes Jimi Blue Ochsenknecht (33), der eigentlich mit Ex-Freundin Yeliz Koc (32) ins Forsthaus einziehen sollte. Sein Gefängnisaufenthalt machte ihm da allerdings einen Strich durch die Rechnung.
Yeliz trommelt die anderen Teilnehmenden zusammen und erzählt vor versammelter Runde von der Verhaftung und auch der Hoffnung, Jimi Blue könne nach seiner Entlassung eventuell im Forsthaus nachrücken: "Und wenn es mit einer Fußfessel ist, keine Ahnung." Sein Ersatz Dilara müsse dann wieder Platz machen für ihn.
Die tränenreiche Rede der 32-Jährigen löst allerdings nicht bei allen Anwesenden große Emotionen aus. Vor allem Maurice Dziwak (27) - seit dem "Dschungelcamp" nicht gerade gut auf Yeliz zu sprechen - sieht die Performance kritisch: "Kaufst du das ab?"
Immer donnerstags erscheint eine Doppelfolge der neuen Staffel "Forsthaus Rampensau" bei Joyn. Wer nicht bis nächste Woche zum Auftakt warten will, kann mit Joyn+ schon jetzt die ersten beiden Episoden sehen.
