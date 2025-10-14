Forsthaus Rampensau startet bald: Diese Reality-Stars mischen die Alpen auf
Kärnten (Österreich) - Am 13. November startet die neue und dritte Staffel "Forsthaus Rampensau Germany" auf Joyn. Neun Promi-Paare kämpfen um den heiß begehrten Titel und ein attraktives Preisgeld. Jede Menge Stress, Zickenterror und Intrigen vorprogrammiert.
Nachdem bereits öffentlich wurde, dass Yeliz Koc (31) statt mit Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) die Challenges im malerischen Österreich mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse (34) meistern will, hat der Streamingdienst den kompletten Cast bekannt gegeben.
Mit Walentina Doronina (25, "SENDEZEEEEEIT!") und Eva Benetatou (33) ziehen echte Reality-Diven in das deutsche Forsthaus ein. Ob sie für Partystimmung sorgen oder die Gemüter ihrer Mitbewohner zum Kochen bringen, wird sich zeigen.
Ein waschechtes Reality-Comeback feiert hingegen GNTM-Bekanntheit Sarah Knappik (39). An der Seite ihres guten Kumpels Bernhard Schwendemann (44) will sich die Mutter einer Tochter (4) zurück in die Herzen der Zuschauer kämpfen.
Spannend: Schwendemann ist Kartenleger - vielleicht entlockt er dem einen oder anderen ein längst verdrängtes Geheimnis?
Maurice Dziwak tritt mit seinem Papa an
Max Bornmann und Melina Hoch als Paar dabei
Für witzige Abwechslung dürfte das aus "Bullshit TV" bekannte Comedy-Duo Chris Manazidis (39) und C-Bas (39) sorgen. Zwar sind die beiden nicht mehr gemeinsam auf YouTube zu sehen, trotzdem wollen sie als Team alle Herausforderungen zwischen Bergen und Stockbetten meistern.
Mit von der Partie sind außerdem die werdenden Eltern Max Bornmann und Melina Hoch (beide 29), "Temptation Island"-Fremdgeher Marc-Robin Wenz (32) sowie "Are You The One"-Teilnehmerin Henna Urrehmann (25) und TV-Bekanntheit Gina Beckmann (25) mit Best Buddy Leon.Content (24).
Auch Reality-Star und Profiboxer Oliver Ginkel (27) wagt das Abenteuer gemeinsam mit MLFL-Buddy Paul Aubster (29).
Zu guter Letzt ist ebenfalls Ex-Dschungelcamper Maurice Dziwak (27) mit seinem Papa Frank (55) dabei, der noch ganz neu in der Reality-Welt ist.
Titelfoto: Joyn