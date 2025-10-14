Forsthaus Rampensau startet bald: Diese Reality-Stars mischen die Alpen auf

Kärnten (Österreich) - Am 13. November startet die neue und dritte Staffel " Forsthaus Rampensau Germany " auf Joyn. Neun Promi-Paare kämpfen um den heiß begehrten Titel und ein attraktives Preisgeld. Jede Menge Stress, Zickenterror und Intrigen vorprogrammiert.

18 Kandidatinnen und Kandidaten machen das deutsche Forsthaus unsicher. © Joyn

Nachdem bereits öffentlich wurde, dass Yeliz Koc (31) statt mit Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33) die Challenges im malerischen Österreich mit Promi-Container-BFF Dilara Kruse (34) meistern will, hat der Streamingdienst den kompletten Cast bekannt gegeben.

Mit Walentina Doronina (25, "SENDEZEEEEEIT!") und Eva Benetatou (33) ziehen echte Reality-Diven in das deutsche Forsthaus ein. Ob sie für Partystimmung sorgen oder die Gemüter ihrer Mitbewohner zum Kochen bringen, wird sich zeigen.

Ein waschechtes Reality-Comeback feiert hingegen GNTM-Bekanntheit Sarah Knappik (39). An der Seite ihres guten Kumpels Bernhard Schwendemann (44) will sich die Mutter einer Tochter (4) zurück in die Herzen der Zuschauer kämpfen.

Spannend: Schwendemann ist Kartenleger - vielleicht entlockt er dem einen oder anderen ein längst verdrängtes Geheimnis?