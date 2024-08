Kantinen-Frau verführt 14-Jährigen: Geständnis verhindert Prozess!

Andie Paige Rosafort (33) verführte einen 14-jährigen Schüler. © Connecticut State Police

Die 33-Jährige bekannte sich bei einer Anhörung vor dem Staatsgerichtshof der sexuellen Nötigung zweiten Grades und der sittlichen Gefährdung von Kindern schuldig.

Die Bedingungen ihres Geständnisses sind noch unklar, aber sie will vermeiden, dass Details der Verbrechen während des Prozesses, der diese Woche hätte beginnen sollen, an die Öffentlichkeit gelangen, berichtet die New York Post.

Die ehemalige Kantinenmitarbeiterin hatte sich an einen damals 14-jährigen Schüler rangemacht.

Sie soll ihm auf Snapchat und Instagram gefolgt sein, kurz bevor sie dem Ahnungslosen Nacktfotos von sich schickte.

Sie habe den Schüler auch aufgefordert, ihr Nacktfotos zu schicken. Auf einer Party verschwand der 14-Jährige und soll dann mit Andie Paige in einem Auto Sex gehabt haben.