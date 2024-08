Kate Merlan packt aus! Ehe mit Jakub Jarecki endgültig vorbei

Drei Jahre lang waren Kate Merlan und Jakub Jarecki verheiratet. Jetzt ist alles aus! © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Kate Merlan, Screenshot/Instagram/Jakub Jarecki

Die Ehe zwischen Kate und Jakub glich einer regelrechten Berg- und Talfahrt. Zahlreiche Eifersuchts-Dramen und Ballermann-Skandale später ist das Liebes-Aus nun endgültig besiegelt. Das bestätigte die 37-Jährige jetzt via Instagram.

Schon seit einigen Wochen machten wilde Spekulationen die Runde, dass es zwischen der schrillen Chaos-Queen und dem Hobby-Fußballer krisele.

Spätestens seit den neuesten Kuschel-Fotos des 28-Jährigen vom Ballermann hatten sich die Anzeichen auf eine Trennung der beiden verdichtet.

"Die Ehe von Jakub und mir ist vorbei. Es gibt kein Zurück." So lautet das kurze und schmerzlose Statement von Kate in den sozialen Netzwerken. Näher drauf eingehen will die Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin nicht.