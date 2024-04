Katja Krasavice beweist Eier und macht Stefan Raab ein heißes Angebot für Comeback

Nur mit Eiern bekleidet stolzierte Katja Krasavice am Wochenende durch Berlin. © Bildmontage: Instagram/katjakrasavice

Am Sonntag teilte die "One Night Stand"-Interpretin eine illustre Bildreihe auf Instagram, welche wohl einige ihrer Fans in Oster-Stimmung gebracht haben: Darauf zu sehen ist Katja, wie sie halbnackt und nur mit ein paar wenigen Eiern bedeckt auf High Heels über den Potsdamer Platz in Berlin stöckelt.

"Sonntags halb nackt durch Berlin mit den dicksten Eiern", schrieb die Rapperin dazu und sorgte für Schnappatmung bei ihren Followern.

Bilder wie diese und mehr teilt Katja auch seit einiger Zeit auf OnlyFans. Den Content möchte sie nun quasi einem wohltätigen Zweck spenden. "Stefan, wenn du zurückkommst, schenke ich dir lebenslänglich kostenlosen Zugang zu meinem Onlyfans", kommentierte die Blondine am Wochenende den viral gegangenen Clip des Kult-Comedians.

Darin hatte Stefan Raab (57) mit seinem Ex-Praktikanten Elton (52) angekündigt, ein Comeback zu versuchen, sollte er innerhalb von drei Tagen neun Millionen Follower auf Instagram haben. Dazu kam es bis Montagmorgen nicht - in einem zweiten Video vom Vormittag stellte er allerdings einen erneuten Box-Kampf mit Regina Halmich (47) im September in Aussicht.