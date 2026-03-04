Kundin erzählt Friseurin von Beauty-OP: Als sie die Story hört, fällt sie aus allen Wolken

Kalifornien (USA) - Was Chanel Darjean neulich von einer Stammkundin in ihrem Friseursalon zu hören bekam, ließ sie beinahe vom Glauben abfallen. Diese Story hat das Prädikat "Horrorgeschichte" wahrlich verdient.

Friseurin Chanel Darjean erzählte aufgeregt von ihrem Erlebnis im Salon. © Screenshot/TikTok/lasef_langka

Darjean berichtete in einem TikTok-Video aus ihrem Auto von dem skurrilen Erlebnis. Noch während der Fahrt, sichtlich erschrocken über das zuvor Gehörte, legte die Friseurin los.

Demnach sei ihre Kundin aus den USA nach Mexiko gereist, um sich dort bezüglich einer Schönheitsoperation beraten zu lassen. Neue Brüste, ein strafferer Hintern und noch ein paar andere "Kleinigkeiten" sollten es werden.

Begeistert erwähnte die Dame vor Ort, dass auch ihre Schwester und eine Freundin Interesse hätten, dass ihr Äußeres in neuem Glanz erstrahlt - und so legten sich alle drei unters Messer.

In einem eigenen Apartment inklusive privater Pflegekraft konnten sich die Damen nach dem Eingriff zwei Wochen erholen, ehe es wieder zurück in die Vereinigten Staaten ging.

Zu Hause bekamen alle drei arge gesundheitliche Probleme, gingen zum Arzt. Dann der Schock: Die Mediziner stellten fest, dass den drei Frauen zwar neue Brüste gemacht wurden, ihnen dafür jeweils aber auch eine Niere entfernt worden war.