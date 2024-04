Küsse und gemeinsamer Song! Melody Haase offenbar mit Money Boy zusammen

In den vergangenen Tagen verdichteten sich die Anzeichen auf eine Beziehung zwischen Melody Haase (30) und Money Boy (42). © Screenshot/Instagram/melodyraabbit (Bildmontage)

Für aufmerksame Beobachter der früheren DSDS-Kandidatin und des "Dreh den Swag auf"-Interpreten kommen die Liebes-News freilich nicht ganz so überraschend.

Immer wieder hatte Haase in den vergangenen Tagen gemeinsame Bilder mit Money Boy auf Instagram gepostet.

Auf einem Bild sind die beiden bei gemeinsamen Aufnahmen in einem Studio in Wien - Money Boys Heimatort - zu sehen. Ein anderes Bild zeigt das Paar zusammen im Fahrstuhl, wobei der Rapper seinen Arm zärtlich um Melodys Hüfte legt.

Noch eindeutiger ist ein drittes Bild: Dieses zeigt den Musiker von hinten beim zärtlichen Kuss mit der früheren "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin.

Money Boy kommentierte den Beitrag mit drei verliebten Emojis.

In ihrer jüngsten Story scheint Melody ihre neue Liebe nun offiziell zu machen. Darin postete die 30-Jährige Pärchenbilder mit dem Österreicher, auf denen die beiden händchenhaltend beim Flanieren durch Wien zu sehen sind.

Haase und Money Boy wirken vertraut, scheinen sich nicht erst seit gestern zu kennen. "I got the baddest B*tch in the game", schrieb der Rapper in für ihn typischer Manier zu einem Foto.