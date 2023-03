Melody Haase löscht sich bei OnlyFans: Das macht die Erotik-Plattform so gefährlich

Melody Haase (27) rechnet mit der Erotik-Plattform OnlyFans ab. © Montage: Instagram/melodyraabbit

"Es ist Zeit für eine Entschuldigung", verkündete Melody jüngst in einer Instagram-Story. Die 27-Jährige ist aus Shows wie "Deutschland sucht den Superstar" (Staffel 11), "Ex on the Beach" (Staffel 2) und "The Real Life - #nofilter" bekannt.

Neben ihrer Teilnahme an diversen Realityshows lädt sie im Netz erotischen Content hoch und hat beispielsweise schon ein Sextape mit Berufs-Nacktschnecke Micaela Schäfer (39) gedreht. Doch jetzt zieht sie die Reißleine!

"Ich möchte mich sehr stark von OnlyFans und Plattformen ähnlicher Natur distanzieren", schlug Melody bei Instagram plötzlich ganz neue Töne an. Der Grund für ihre Kehrtwende? "Ich halte solche Plattformen für durchaus gefährlich. Es ist viel zu einfach."

Gemeint ist damit, dass die Hürde, ins Sex-Business einzusteigen, durch OnlyFans so niedrig ist wie nie. "Ich glaube, der Schritt zu einer Porno-Agentur zu gehen, wäre größer als sich einfach von Zuhause aus anzumelden." OnlyFans sei wie eine "Einstiegsdroge in das Erotik-Geschäft".