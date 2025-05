Überraschung bei Zirkuspremiere: Plötzlich steht dieser Promi in der Manege

Hamburg - Große Emotionen am Donnerstag auf dem Heiligengeistfeld: Der zweitgrößte Zirkus Deutschlands – "Charles Knie" – ist zurück in Hamburg und feierte direkt mit einem ausverkauften Zelt seine Eröffnungs-Gala. Mit dabei waren auch zahlreiche Promis, für einen sollte der Abend sogar noch eine ganz besondere Überraschung bereithalten.

Schockmoment für Julian F. M. Stöckel (38): Trotz Vogelphobie meisterte er einen spontanen Auftritt in der Manege. © Montage: Citynewstv, TAG24/Madita Eggers

Mitten während einer Darbietung mit Papageien wurde plötzlich Julian F. M. Stöckel (38) aus dem Publikum in die Manege gebeten.

Von außen wirkte der Entertainer ganz gelassen, als mehrere der bunten Vögel um ihn kreisten und sogar auf ihm landeten, doch wie er TAG24 in der Pause verriet, war es für ihn in Wahrheit "die absolute Hölle".

"Ich leide schon seit Jahrhunderten an einer Vogelphobie und das Schlimmste ist, wenn Vögel ihre Flügel bewegen", so der Berliner. "Ich habe ja eh Bluthochdruck und habe gedacht, jetzt bleibt mir das Herz stehen."

Zum Glück tat es das nicht und als einer der Aras ihm eine weiße Rose schenkte, sei es auch schon wieder "okay" gewesen. Aber: "Er hat mich angeguckt, ich habe ihn angeguckt und wir haben beide gedacht: Bitte lass es vorübergehen."

Seine Begeisterung für die Zirkusvorstellung an sich, habe dieses Erlebnis aber nicht gedämpft: "Ich habe das Gefühl, es ist der schwulste Zirkus der Welt: Kostüme wie beim ESC, mal mehr junge Männer als Frauen am Trapez und einfach toll. Ich habe so etwas noch nie gesehen und will jetzt jede Woche kommen."