Kurioses Detail über absolute Kultsprache: Das war bis vor Kurzem noch undenkbar

Saarbrücken - "Star Trek"-Fans können sich in der Kunstsprache Klingonisch erst seit ein paar Jahren über Sexualität austauschen.

Klingonisch-Lehrer Lieven L. Litaer steht in seinem Haus vor einer selbstgebauten Raumschiff-Kulisse. © Oliver Dietze/picture alliance/dpa

Es habe lange gedauert, bis die gut 40 Jahre alte Sprache klingonische Wörter für Geschlechtsverkehr, Geschlechtsteile, das Küssen und rund um den Orgasmus bekommen habe, sagte Klingonisch-Experte und Lehrer Lieven L. Litaer der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken.

2022 habe der US-amerikanische Sprachwissenschaftler Marc Okrand als Entwickler der Sprache dann klingonische Wörter für biologisches Geschlecht (ghaQpey’) und gewähltes Geschlecht (HuQ’am) erfunden. Neue Wörter werden jedes Jahr von den Fans der außerirdischen "Trekkie"-Sprache angefragt. Auf Wörter zur Sexualität hätten sie aber jahrelang gewartet, sagte Litaer.

Der 45-Jährige hat ein Buch über die Entstehungsgeschichte der Sprache geschrieben, das Mitte Mai unter dem Titel "Klingonisch - Vom Requisit zum Kult" erscheinen soll. "Im Grunde genommen steht da alles drin, was man über Klingonisch wissen will", sagte Litaer, der seit mehr als 20 Jahren in Saarbrücken Sprachkurse anbietet.

Inzwischen umfasse das Klingonische gut 5300 Wörter. 2024 seien 130 neue Wörter dazugekommen. Anfangs sei das Klingonische eine rudimentäre Sprache mit 1800 Wörtern gewesen, die dann über die Jahre hinweg gewachsen sei.