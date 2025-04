Kylie Jenner sauer: Zoff mit Star-Freund nach heißen Film-Szenen

Wie die US Sun nun von Insidern erfahren haben will, soll die 27-Jährige alles andere als begeistert über die "prickelnde Chemie auf der Leinwand" zwischen Chalamet und Paltrow gewesen sein.

Aktuell promotet der 29-Jährige einen Film, in dem er ein Tischtennis-Wunderkind verkörpert, das eine Affäre mit der Frau seines Rivalen beginnt - gespielt von Gwyneth Paltrow (52).

MATTHEW STOCKMANGETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

Gwyneth Paltrow (52) verkörperte jahrelang die Rolle der "Pepper Potts" in den "Iron Man"-Filmen. © Scott Garfitt/AP/dpa

Für Paltrow ist die Rolle in "Marty Supreme" einer der ersten größeren Filmauftritte seit Jahren.



Doch die Kommentare, welche die 52-Jährige über die On-Screen-Romanze mit Chalamet machte, gefielen Kylie Jenner wohl so gar nicht.

Einer Quelle aus ihrem Umfeld nach fühlt sich die Influencerin nicht wohl, wenn sie ihren Partner so sehen muss.

Zudem soll die 27-Jährige eine heftige Diskussion mit dem Schauspieler über seine intimen Szenen begonnen haben. Die beiden sollen generell erhebliche Spannungen in ihrer Beziehung spüren.

"Timothée hat kein Problem damit, in Filmen intim zu sein, aber Kylie mag das nicht [...] und möchte nicht, dass er in Zukunft weitere Sexszenen dreht", so der Insider.