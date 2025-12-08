Heiß, heißer, Kylie Jenner! Weihnachtsstimmung mit XXL-Dekolleté
Los Angeles - Kylie Jenner (28) bringt ihre Fans erneut mit einem heißen Weihnachts-Look um den Verstand. Dabei präsentiert das Mitglied des Kardashian-Clans sein üppiges Dekolleté.
In einer tief ausgeschnittenen und eng anliegenden Lederjacke begeistert die 28-Jährige ihre 391 Millionen Insta-Follower.
Bei ihrer Bilderreihe mit gleich sieben Fotos zeigt sich die Selfmade-Millionärin in dem roten Hingucker. Dazu schmiegt sich eine dunkle Jeans um ihre Hüften. Und wer hätte es gedacht: Auch Kylies Make-up sitzt mal wieder perfekt!
Die Social-Media-Queen scheint bereits in Weihnachtsstimmung zu sein. So präsentiert sie den XXL-Ausschnitt vor einem funkelnden, schneeweißen Weihnachtsbaum.
Heiß scheint auch Kylie ihre Bilder zu finden: Den Beitrag kommentierte sie mit einem Emoji, der sich auf die Lippen beißt.
Dem stimmten wohl viele Fans zu - in kürzester Zeit sammelte der Post mehr als 2,3 Millionen Likes und zahlreiche Komplimente in den Kommentaren.
Titelfoto: Instagram/kyliejenner