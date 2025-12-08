Heiß, heißer, Kylie Jenner! Weihnachtsstimmung mit XXL-Dekolleté

Los Angeles - Kylie Jenner (28) bringt ihre Fans erneut mit einem heißen Weihnachts-Look um den Verstand. Dabei präsentiert das Mitglied des Kardashian -Clans sein üppiges Dekolleté.

Kylie Jenner (28) präsentiert sich ihren Followern in einem heißen X-MAS-Look. © Instagram/kyliejenner

In einer tief ausgeschnittenen und eng anliegenden Lederjacke begeistert die 28-Jährige ihre 391 Millionen Insta-Follower.

Bei ihrer Bilderreihe mit gleich sieben Fotos zeigt sich die Selfmade-Millionärin in dem roten Hingucker. Dazu schmiegt sich eine dunkle Jeans um ihre Hüften. Und wer hätte es gedacht: Auch Kylies Make-up sitzt mal wieder perfekt!

Die Social-Media-Queen scheint bereits in Weihnachtsstimmung zu sein. So präsentiert sie den XXL-Ausschnitt vor einem funkelnden, schneeweißen Weihnachtsbaum.