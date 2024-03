Liebesleben eingeschlafen? Coach gibt diese Tipps

Das gemeinsame Erleben von Lust ist oft wichtig in einer Liebesbeziehung, doch was, wenn dieses Liebesleben einschläft? Coach Fanny Mahop gibt nützliche Tipps.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das gemeinsame Erleben von körperlicher Lust und Leidenschaft ist in einer Liebesbeziehung nicht unwesentlich. Doch was kann unternommen werden, wenn dieser Aspekt des Liebeslebens einschläft? Fanny Mahop aus Frankfurt am Main hat hierzu kürzlich einige Tipps veröffentlicht.

Coach Fanny Mahop aus Frankfurt am Main berät Einzelpersonen und Paare zu Fragen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. © Montage: Screenshot/Instgaram/sexformation.byfannyma Als Coach betreut die Frankfurterin laut ihrem Instagram-Profil auch Paare. Mit ihrem jüngsten Instagram-Reel wendet sich Fanny jedoch eindeutig an betroffene Einzelpersonen. "Auch mal keine Lust zu haben, ist völlig normal", erklärt die Ratgeberin zunächst. Wenn sich an diesem Umstand jedoch etwas ändern solle, dann sei die jeweils einzelne Person "erstmal vorrangig dafür verantwortlich". Es gelte zu ergründen, woran es liege, dass seit einer längeren Zeit "keine Lust oder sehr wenig Lust" empfunden werde. Zugleich betont die Frankfurterin, dass derartige Überlegungen natürlich immer den Wunsch voraussetzen würden, an der Situation auch etwas ändern zu wollen. Für diesen Fall unterbreitet Fanny im weiteren Verlauf des Reels einige Tipps.

Coach Fanny Mahop: "Was brauche ich, um ein lustvolles Wesen zu sein?"

"Schauer Dir einfach an: In welcher Lebensbedingung bin ich gerade?", nennt Fanny Mahop als ersten Punkt. "Wie geht's mir eigentlich gerade?", setzt sie erklärend hinzu. Auch helfe es, sich selbst die Frage zu stellen: "Was brauche ich, um ein lustvolles Wesen zu sein?" Dabei könne man sich auch fragen, ob es Punkte gebe, an die das eigene Erleben von körperlicher Lust geknüpft sei: "Beispielsweise: Brauche" ich es, dass ich gesättigt bin, dass ich frisch geduscht bin, dass meine Umgebung sauber ist? Brauche ich es, dass ich nicht gestresst bin?"