Nach 2,5 Jahren Pause: YouTube-Star Melina Sophie mit urplötzlichem Comeback!

"Moin! Ich bin wieder da, wer hätte es gedacht ...", erklärte sie in ihrer ersten neuen Insta-Story. Sie sei "wahrscheinlich wesentlich nervöser als ich sein sollte, weil ich zweieinhalb Jahre keine Instagram-Story mehr aufgenommen habe", gleichzeitig aber auch so happy.

Dort war sie bis Mitte 20 zu einem der absoluten Stars unter den deutschen YouTubern geworden. Fast zwei Millionen User hatten (und haben immer noch) ihren Kanal abonniert.

In ihrem neusten Video dürfen ihre Fans Melina zum Pilates begleiten. Das Ganze sei der Beginn ihrer neuen Videoreihe "Mein Erstes Mal", wie die 28-Jährige erklärte. Nach der Rückkehr von Bibi Heinicke aka. "BibisBeautyPalace" (31) hat YouTube Deutschland nun also ein weiteres Aushängeschild zurück!

Doch damit nicht genug: Am Freitag teilte Melina schließlich mit, sich einen weiteren "kleinen Traum" erfüllen zu dürfen. Sie habe sich einen Ort erschaffen, "an dem ich so ein bisschen mein Gehirn ausschütten kann und vor allem auch euch von meinem Comeback erzählen kann", so die Influencerin.

Die Rede war dabei von ihrem neuen Video-Podcast "Geplant Spontan - Podchaos mit Melina Sophie". Jeden Donnerstag sollen neue Folgen auf der Plattform podimo erscheinen. Das Projekt sei inzwischen so etwas wie ihr "Baby", freute sich Melina Sophia.