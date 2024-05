Große Sorge um Heinz Hoenig (72): Schauspieler liegt im Koma, Zustand offenbar kritisch!

Berlin/Blankenburg - Schauspieler Heinz Hoenig (72) soll in einer Berliner Klinik im Koma liegen. Dort wurde er offenbar am Herzen notoperiert.

Schauspieler Heinz Hoenig (72) soll in Berlin im Koma liegen. (Archivbild) © Christian Charisius/dpa

Bereits am 30. April sei er mit einem Helikopter in die Bundeshauptstadt geflogen worden, teilte RTL mit. Er soll sich seitdem in einem kritischen Zustand befinden.

Am gestrigen Donnerstag sei ihm bereits ein Stent am Herzen gesetzt worden. Eine weitere und lebenswichtige Operation soll am heutigen Freitag stattfinden.

Zusammen mit ihren beiden Kindern bangt nun Ehefrau Annika (39) um das Leben ihres Mannes.

Hoenig sollte derzeit bei Proben des Musicals "'N bisschen Frieden" teilnehmen. Noch im Januar war er im australischen Dschungel als Kandidat bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"