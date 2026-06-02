"Magst du Natursekt?": Sex-Beichte stellt "Temptation Island" auf Kopf
Kreta (Griechenland) - In der elften Episode der aktuellen "Temptation Island"-Staffel fühlt sich der vergebene Momo (35) kurzzeitig unbeobachtet - mit fatalen Folgen.
Bereits im Whirlpool fühlt sich Momo scheinbar derart undercover, dass er sich traut, mit seinen Füßen die beiden Verführerinnen zu streicheln.
"Das war auch definitiv nicht aus Versehen", ist sich Verführerin und Leidtragende der Füßel-Aktion Isabelle (29) sicher. "Der war dauerhaft bei mir am Po und hat mich mit seinen Zehen gestreichelt."
Davon ist selbst der notorische Fremd-Flirter Jonathan (24) geschockt: "Das geht nicht!"
Aber mit Alkohol im Körper geht tatsächlich sehr viel, wie Isabelle am nächsten Morgen erzählt: "Es gab eine Off-Cam-Situation."
Und so können die Zuschauer die entsprechende Szene zwar nicht sehen, dafür aber hören: Auf dem Weg zum Interview fragt Momo die 29-Jährige unvermittelt: "Stehst du auf Natursekt? (...) Meine Freundin feiert das auch voll!"
Egal, wie oft Isabelle ihn wohl zu seinem eigenen Wohl zum Schweigen bewegen will, der 35-Jährige redet einfach unbeirrt weiter über sein Sexleben und sein bestes Stück: "Es ist nicht nur riesig, es ist auch verdammt dick, wie so 'ne Aubergine. (...) Ich mag's richtig doll hart, so mit Würgen, Klatschen ... ich bin richtig böse."
Isabelle äußert sich danach schockiert: "Seine Freundin hat ihn darum gebeten, diese Themen nicht zu thematisieren. Das würde mich richtig anekeln."
Beziehungs-Aus nach Natursekt-Beichte bei "Temptation Island"?
Da scheinen Isabelle und Momos Freundin Laura (25) ja einer Meinung zu sein, denn die Off-Cam-Szene wird unmittelbar danach in der Villa der vergebenen Frauen gezeigt.
"Das ist einfach nur peinlich", stellt die 25-Jährige danach treffend fest, wirkt aber überraschend gefasst. "Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt erleichtert, ich bin RTL sehr dankbar. Jetzt habe ich meine Bestätigung."
Mit ihrer Beziehung scheint sie nun ebenfalls abgeschlossen zu haben: "Der Zug ist abgefahren."
Und Momo? Der ahnt in der anderen Villa gar nichts, ist sich natürlich außerdem keiner Schuld bewusst: "Ich hab ja keine Ärsche und Ti**en angefasst. Meine Freundin wird das auch sehen und checken. Ich werde ihr das einfach erklären."
Die komplette elfte Folge der achten Staffel "Temptation Island" seht Ihr ab sofort im Stream bei RTL+. Immer dienstags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Montage Screenshot RTL