"Magst du Natursekt?": Sex-Beichte stellt "Temptation Island" auf Kopf

Kreta (Griechenland) - In der elften Episode der aktuellen " Temptation Island "-Staffel fühlt sich der vergebene Momo (35) kurzzeitig unbeobachtet - mit fatalen Folgen.

Momo (35) scheint auf den letzten Metern der "TI"-Staffel noch seine Beziehung in den Sand zu setzen. © Screenshot RTL

Bereits im Whirlpool fühlt sich Momo scheinbar derart undercover, dass er sich traut, mit seinen Füßen die beiden Verführerinnen zu streicheln.

"Das war auch definitiv nicht aus Versehen", ist sich Verführerin und Leidtragende der Füßel-Aktion Isabelle (29) sicher. "Der war dauerhaft bei mir am Po und hat mich mit seinen Zehen gestreichelt."

Davon ist selbst der notorische Fremd-Flirter Jonathan (24) geschockt: "Das geht nicht!"

Aber mit Alkohol im Körper geht tatsächlich sehr viel, wie Isabelle am nächsten Morgen erzählt: "Es gab eine Off-Cam-Situation."

Und so können die Zuschauer die entsprechende Szene zwar nicht sehen, dafür aber hören: Auf dem Weg zum Interview fragt Momo die 29-Jährige unvermittelt: "Stehst du auf Natursekt? (...) Meine Freundin feiert das auch voll!"

Egal, wie oft Isabelle ihn wohl zu seinem eigenen Wohl zum Schweigen bewegen will, der 35-Jährige redet einfach unbeirrt weiter über sein Sexleben und sein bestes Stück: "Es ist nicht nur riesig, es ist auch verdammt dick, wie so 'ne Aubergine. (...) Ich mag's richtig doll hart, so mit Würgen, Klatschen ... ich bin richtig böse."

Isabelle äußert sich danach schockiert: "Seine Freundin hat ihn darum gebeten, diese Themen nicht zu thematisieren. Das würde mich richtig anekeln."