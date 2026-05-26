Premiere für "Temptation Island VIP": Erstes queeres Paar stellt sich Treuetest

Köln - Das Konzept von " Temptation Island VIP " ist seit Jahren bekannt: Wie auch beim Normalo-Ableger werden vier Paare voneinander getrennt, um inmitten von zahlreichen Singles ihre Treue zu testen. Um für frischen Wind zu sorgen, hat sich RTL nun etwas Besonders ausgedacht.

Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose sind unter anderem aus Reality-Formaten wie "Forsthaus Rampensau" und "Couple Challenge" bekannt. © Instagram/carina.nl (Screenshot)

Erstmals wird ein queeres Paar an dem TV-Treuetest teilnehmen. Wie der Kölner Sender am Dienstag mitteilt, werden die "Couple Challenge"-Teilnehmerinnen Carina Nagel und Chika Ojiudo-Ambrose Teil der neuen Staffel sein.

Erste Details sind auch schon bekannt. Wie die BILD-Zeitung erfahren haben will, soll Carina, die vor Chika nur mit Männern in Beziehungen war, gemeinsam mit den Kandidatinnen in eine Villa ziehen, in der die Single-Männer versuchen werden zu verführen.

Chika wird hingegen mit den männlichen Teilnehmern und einer ganzen Horde Frauen zusammenleben. RTL soll extra dafür nach bisexuellen Damen gecastet haben, die sich sowohl zu den Männern als auch zu Chika hingezogen fühlen könnten.

Die Dreharbeiten für die neue Staffel laufen bereits. Im Herbst sollen die Folgen dann ausgestrahlt werden.