Vergebene redet abfällig über Verführer: "Fühle mich wie im Kindergarten"

Kreta (Griechenland) - Seit ihrem Einzug bei " Temptation Island " hat das Nachrücker-Pärchen Lisa (23) und Marcel (24) noch immer Probleme, sich in die bestehenden Gruppen zu integrieren. Mit ihren abwertenden Kommentaren macht sich aber vor allem die 23-Jährige keine Freunde.

Lisa (23) weint, weil sie sich bei "Temptation Island" wie "im Kindergarten fühlt". © Screenshot/RTL+

Schon den Empfang in der Frauenvilla hatte sich Lisa anders vorgestellt. Ihre Abwehrhaltung sorgte bereits in der vergangenen Folge für Unmut in der Gruppe. Auch am nächsten Abend fühlt sich die gebürtige Dresdnerin nicht besser, fängt stattdessen plötzlich an zu weinen.

Doch am Unvermögen, sich in die bestehende Gruppe zu integrieren, mangelt es ihr nicht. Vielmehr beschwert sie sich – vor allen anderen – über die Verführer. "Ich fühle mich wie im Kindergarten. Ich habe mir die Männer anders vorgestellt, jetzt bin ich hier mit Jungs", jammert die Wahl-Frankfurterin.

Auch im Interview zeigt sich Lisa nicht von ihrer besten Seite: "Ich bin ein bisschen böse unterwegs, aber was soll ich machen? Ich finde sie halt alle blöd."

Nachsicht für ihre Aussagen bekommt sie – wenig überraschend – nicht. Im Gegenteil. Mit ihrem überheblichen Verhalten stößt die Blondine bei den Verführern verständlicherweise auf Gegenwehr.

"Du bist eine direkte Person, aber achte auf deine Wortwahl", findet einer der Männer.