Vergebene redet abfällig über Verführer: "Fühle mich wie im Kindergarten"
Kreta (Griechenland) - Seit ihrem Einzug bei "Temptation Island" hat das Nachrücker-Pärchen Lisa (23) und Marcel (24) noch immer Probleme, sich in die bestehenden Gruppen zu integrieren. Mit ihren abwertenden Kommentaren macht sich aber vor allem die 23-Jährige keine Freunde.
Schon den Empfang in der Frauenvilla hatte sich Lisa anders vorgestellt. Ihre Abwehrhaltung sorgte bereits in der vergangenen Folge für Unmut in der Gruppe. Auch am nächsten Abend fühlt sich die gebürtige Dresdnerin nicht besser, fängt stattdessen plötzlich an zu weinen.
Doch am Unvermögen, sich in die bestehende Gruppe zu integrieren, mangelt es ihr nicht. Vielmehr beschwert sie sich – vor allen anderen – über die Verführer. "Ich fühle mich wie im Kindergarten. Ich habe mir die Männer anders vorgestellt, jetzt bin ich hier mit Jungs", jammert die Wahl-Frankfurterin.
Auch im Interview zeigt sich Lisa nicht von ihrer besten Seite: "Ich bin ein bisschen böse unterwegs, aber was soll ich machen? Ich finde sie halt alle blöd."
Nachsicht für ihre Aussagen bekommt sie – wenig überraschend – nicht. Im Gegenteil. Mit ihrem überheblichen Verhalten stößt die Blondine bei den Verführern verständlicherweise auf Gegenwehr.
"Du bist eine direkte Person, aber achte auf deine Wortwahl", findet einer der Männer.
Momo geht immer mehr auf Verführerin Isabel ein
Während Lisa sich über die Verführer aufregt, nimmt ihr Freund in der Männervilla vor den Single-Ladys regelrecht Reißaus. Bei einer pikanten Kinky-Party präsentieren sich die Frauen in Lack und Leder und versuchen über Lapdance und Twerk-Einheiten, die Vergebenen um den Finger zu wickeln.
Nur bei Marcel scheint das nicht sonderlich gut zu funktionieren. Immer wieder entzieht sich der 24-Jährige den Annäherungen der Verführerinnen. Ganz anders hingegen fruchtet die Flirtstrategie bei Momo (35).
Seinem Verhalten nach zu urteilen scheint er schon längst ein Auge auf seine Favoritin Isabel geworfen zu haben. Und auch die Verführerin ist sich sicher, dass der Freund von Laura (25) zu knacken ist: "Seine Blicke sind entweder immer auf meinen Brüsten oder auf meinem Ar***."
Wie lange kann er der Versuchung noch widerstehen?
Folge 9 von "Temptation Island" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+ (2)