"Er hat Todesangst": Was ist mit dem neuen "Temptation"-Pärchen los?

Kreta (Griechenland) - Die aktuelle Staffel " Temptation Island " neigt sich so langsam dem Ende zu, doch das Nachrücker-Pärchen Lisa (23) und Marcel (24) hat noch immer Probleme, sich in die Gruppe zu integrieren. Das wird auch nach Lisas erstem Lagerfeuer nicht besser.

Lisa (23) bekommt gezeigt, dass sich ihr Freund in der Partnervilla unwohl zu fühlen scheint. © Screenshot/RTL+

Während sich die übrigen Vergebenen wie gewohnt mit den Singles vergnügen, liegt Marcel in der Ecke und starrt die Wand an. Nähert sich dann doch mal eine Verführerin, nimmt er wortwörtlich Reißaus.

Seine Mitbewohner haben inzwischen resigniert: "Wir haben versucht, ihn zu pushen, aber er blockt alles ab. Er wehrt sich dagegen."

Zu früher Stunde zieht sich Marcel dann in sein Zimmer zurück - ganz zum Unmut von Jonathan (24), der an die Tür hämmert: "Ey Bruder, ist das dein Ernst? Komm mal raus!"

Diese fragwürdigen Bilder bekommt Lisa anschließend bei ihrem ersten Lagerfeuer zu sehen. "Ich hab’ das Gefühl, er hat Angst vor seiner Freundin", äußern sich die anderen Teilnehmenden, die die Szenen ebenfalls beobachten dürfen: "Er hat Todesangst vor ihrer Reaktion. (...) Der rennt weg wie ein kleines Kind, der Arme."

Die allgemein vorherrschende Meinung: Lisa hat Marcel zur "Temptation"-Teilnahme getrennt und sollte diese deshalb nun auch so schnell wie möglich wieder abbrechen - zu Marcels Wohl.