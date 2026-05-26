"Er hat Todesangst": Was ist mit dem neuen "Temptation"-Pärchen los?

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"Temptation Island" neigt sich so langsam dem Ende zu, doch das Nachrücker-Pärchen Lisa und Marcel hat noch immer Probleme, sich in die Gruppe zu integrieren.

Von Annika Rank

Kreta (Griechenland) - Die aktuelle Staffel "Temptation Island" neigt sich so langsam dem Ende zu, doch das Nachrücker-Pärchen Lisa (23) und Marcel (24) hat noch immer Probleme, sich in die Gruppe zu integrieren. Das wird auch nach Lisas erstem Lagerfeuer nicht besser.

Lisa (23) bekommt gezeigt, dass sich ihr Freund in der Partnervilla unwohl zu fühlen scheint.
Lisa (23) bekommt gezeigt, dass sich ihr Freund in der Partnervilla unwohl zu fühlen scheint.  © Screenshot/RTL+

Während sich die übrigen Vergebenen wie gewohnt mit den Singles vergnügen, liegt Marcel in der Ecke und starrt die Wand an. Nähert sich dann doch mal eine Verführerin, nimmt er wortwörtlich Reißaus.

Seine Mitbewohner haben inzwischen resigniert: "Wir haben versucht, ihn zu pushen, aber er blockt alles ab. Er wehrt sich dagegen."

Zu früher Stunde zieht sich Marcel dann in sein Zimmer zurück - ganz zum Unmut von Jonathan (24), der an die Tür hämmert: "Ey Bruder, ist das dein Ernst? Komm mal raus!"

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Diese fragwürdigen Bilder bekommt Lisa anschließend bei ihrem ersten Lagerfeuer zu sehen. "Ich hab’ das Gefühl, er hat Angst vor seiner Freundin", äußern sich die anderen Teilnehmenden, die die Szenen ebenfalls beobachten dürfen: "Er hat Todesangst vor ihrer Reaktion. (...) Der rennt weg wie ein kleines Kind, der Arme."

Die allgemein vorherrschende Meinung: Lisa hat Marcel zur "Temptation"-Teilnahme getrennt und sollte diese deshalb nun auch so schnell wie möglich wieder abbrechen - zu Marcels Wohl.

Und tatsächlich zieht sich Marcel (24) vor der Gruppe zurück.
Und tatsächlich zieht sich Marcel (24) vor der Gruppe zurück.  © Screenshot/RTL+
Am liebsten verbringt er Zeit alleine in seinem Zimmer.
Am liebsten verbringt er Zeit alleine in seinem Zimmer.  © Screenshot/RTL+

Temptation Island: Ist diese Beziehung noch zu retten?

Melina (22) will die Grenzüberschreitungen ihres Freundes nicht länger akzeptieren.
Melina (22) will die Grenzüberschreitungen ihres Freundes nicht länger akzeptieren.  © Screenshot/RTL+

Auch Melina (22) muss sich bei ihrem Einzellagerfeuer unschöne Bilder ansehen: Ihr Freund Jonathan nähert sich einer Verführerin immer mehr an, vor allem auch auf emotionaler Ebene.

Bewundernswert abgeklärt resümiert sie: "Vielleicht respektiert er mich einfach als Menschen nicht." Sie müsse sich selbst eingestehen, dass sie "irgendwie" schon mit der Beziehung abgeschlossen hat.

"Er ist ein toller Mensch, ich liebe ihn von ganzem Herzen", erklärt Melina. "Aber er hat mich leider mal wieder nicht respektiert und nicht zum ersten Mal mein Herz gebrochen. Ich weiß nicht, wie er das wiedergutmachen will."

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Folge 10 von "Temptation Island" könnt Ihr ab sofort bei RTL+ streamen. Immer dienstags erscheint eine neue Folge.

Titelfoto: Montage Screenshot/RTL+

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