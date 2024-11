Mann lockt Frau in Auto und will sie vergewaltigen - diese Idee rettet ihr das Leben!

Bilder einer Überwachungskamera zeigen das Opfer (hier unscharf) und Ghulan Mohammed (36) vor einer Tankstelle diskutieren. © Screenshot/Leicestershire Police

Nach einer fünfwöchigen Gerichtsverhandlung wurde der 36-jährige Ghulan Mohammed am vergangenen Freitag in einem Fall der versuchten Vergewaltigung, in vier Fällen des sexuellen Missbrauchs, in einem Fall des Diebstahls und in vier Fällen des Betrugs für schuldig befunden.

Laut The Sun wurde er zu sieben Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt.

Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie der Täter in der Tatnacht im Dezember 2023 mehrmals neben dem Opfer herfuhr, bevor er anhielt, um mit der Mitte 20 Jahre alten Frau zu sprechen. Anschließend ging er mit ihr über eine Stunde lang durch die Straßen von Leicester, England.

Er überzeugte sie, auf den Rücksitz seines Autos zu steigen, und fuhr dann in ein abgelegenes Gebiet, wo er sie sexuell missbrauchte und versuchte, sie zu vergewaltigen.

In einem Video, das die Leicestershire Police veröffentlichte, ist zu sehen, wie das Opfer wenig später an einer Tankstelle verzweifelt gegen das Glas klopft und um Hilfe schreit. Sie versuchte wiederholt, Mohammed abzuwehren, doch er packte sie an den Handgelenken und zog sie zurück ins Auto.