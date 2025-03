Vergebener will von Single-Frau wissen: "War er drin? Egal in welcher Form"

Sieht sich schon als Gewinner: Maurice (27) neben Karina Wagner (28). © RTL

Der äußerst selbstsichere Maurice ist angefressen: "Es kann doch nicht sein, dass Typen wie wir sie knutschen und sie knutscht ... Wow." Er meint damit Paul (29), von dem er nicht verstehen mag, wie er bei Karina Wagner (28) gut ankommen kann.

"Hübsche Frauen kennen manchmal ihren Wert nicht. Wenn man Ferrari fahren kann und entscheidet sich für Polo", lacht der selbstständige Autobeulen-Doc. "Ich weiß nicht, warum sie so handelt."

Ihn wurmt es, dass er nicht genau weiß, wie weit Karina mit dem Berliner gegangen ist. "War er drin? Egal in welcher Form", fragt er sich, hüpft hibbelig auf und ab, bezeichnet Paul als "Trottel" und "Jockel".

Der 29-Jährige kann über Maurice' Verhalten nur grinsen, sucht sofort das Weite, als er etwas aus ihm herauszupressen versucht. Und fragt sich beim Anblick von Maurice' Duschszene: "Was fummelt der eigentlich an seinem Pimmel rum, Digger? Wie kann man sich denn so viel am Schwanz rumspielen, Bruder?"