"Make Love, Fake Love": Hat Karina Maurice inzwischen verziehen?

Im Finale von "Make Love, Fake Love" musste Karina (28) eine schwere Entscheidung treffen. © RTL+

In einem Q&A äußerte sich der Reality-TV-Star nun erstmals zu dem Herzschlag-Finale: Bis zuletzt hatte Karina gehofft, mit Maurice die richtige Wahl getroffen zu haben.

Doch erst, als sie dann seinen Namen nannte und Maurice daraufhin verhalten reagierte, habe sie erkannt, dass sie die ganze Zeit falsch gelegen hatte. "In dem Augenblick war mir klar, er ist vergeben!"

Auf die Zuschauenden machte Karina dennoch einen eher gefassten Eindruck. "Tatsächlich war ich alles andere als 'gefasst' in dem Moment", erinnert die sich allerdings. "Mein Herz hat so gepocht und ich war einfach nur sprachlos." Sie hätte einfach nicht glauben können, was da gerade passierte. "Ich war schockiert, wütend auf mich selbst und fassungslos", so die 28-Jährige weiter.

Maurice beteuerte derweil in einem Statement bei Instagram, dass er sich einfach nur an die Regeln des Spiels gehalten habe. "Ich habe in keinem Moment etwas für Karina empfunden", so Maurice.

Und damit habe er auch alle Grenzen eingehalten, die ihm seine Freundin Smilla gesetzt hätte. Weshalb die anschließend "überreagiert" und in der Folge mit ihm Schluss gemacht habe, könne er sich selbst nicht erklären.