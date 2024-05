Model wird für Karriere-Entscheidung gemobbt - Benutztes Badewasser macht es reich!

Nun hat die alleinerziehende Mutter jede Menge Spaß mit ihrem Job. "Ich liebe die skurrilen Artikel, die ich am meisten verkaufe: schmutziges Badewasser, schlammige Schuhe und abgenutzte Pantoffeln - gebrauchte Artikel kosten zwischen 100 und 400 Pfund [rund 117 bis 470 Euro] pro Artikel", berichtet die schöne Schottin.

Doch das Geld ist nicht der einzige Vorteil!

"Das Beste an diesem Job ist für mich die Abwechslung, die mein Alltag mit sich bringt. An einem Tag spiele ich in einem [Fetisch-]Video in meinem Wohnzimmer eine Kuh, am nächsten Tag poste ich meine abgenutzten Hausschuhe oder schmutziges Badewasser."

Wenn heute Leute mit ihrer Karriere-Entscheidung Probleme hätten, sei ihr das inzwischen egal: "Ich bin entspannt und in meiner eigenen kleinen Spur."