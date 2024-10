Nach Kindesmissbrauch: Influencer-Mutter einigt sich nach Klage mit Betroffenen!

USA - Nachdem die Mutter einer jugendlichen Influencerin beschuldigt wurde, ihre ebenfalls minderjährigen Freunde belästigt und missbraucht zu haben, einigte sie sich in der Klage wegen sexuellen Missbrauchs mit den Teenagern.

Tiffany Smith hat sich mit den Klägern vertraulich geeinigt.

Tiffany Smith, deren 17-jährige Tochter Piper Rockelle einen äußerst beliebten YouTube-Kanal betreibt, stimmte diese Woche einer vertraulichen Einigung mit den Kindern zu, berichtet die Daily Mail.

Die Teenager, die Teil des "Piper Squad" waren, hatten auf Anweisung von Smith lukrative Videos produziert.

Die Mutter soll auch damit geprahlt haben, dass sie "Kinderpornos mache" und die Gruppe ermutigt habe, sich "sexy" zu verhalten.

In der Klageschrift hieß es weiter, sie habe einen der entblößten Oberschenkel eines Mädchens gerieben und "ihre Hand in Richtung ihrer Vagina bewegt, ihr ständig den Hintern versohlt und ihren Finger durch die Kleidung in ihren Anus gesteckt."