Sex auf historischem Pier: Frau springt auf der Flucht vor Polizei ins Meer

Florida - Allyssia Razo (20) und Zadok Westfield (23) wählten für ihren Geschlechtsakt am Montag einen ungewöhnlichen Ort: einen öffentlichen Pier! Als sie dabei erwischt wurden, sprang die 20-Jährige ins offene Meer, versuchte zu fliehen.

Die kuriose Szene spielte sich am Naples Pier in Florida ab. (Symbolbild) © 123rf/steffstarr

Doch die waghalsige Flucht nützte ihr nichts, denn am Ufer wartete bereits die Strandpatrouille, berichtet die New York Post.

Gegen 16.30 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, dass ein Mann und eine Frau auf dem historischen Pier in Neples, Florida Sex hätten.

Der Pier war an diesem Tag wegen eines nationalen Feiertags geschlossen und abgesperrt, sodass die beiden unerlaubt auf den Steg gelangten.

Als die Beamten am Ort des Vergnügens eintrafen, zogen sich die beiden rasch wieder an, während Allyssia ins Wasser sprang. Zadok, der bei den Polizisten blieb, erklärte, sie seien bis zum Ende des Piers geschwommen und hätten springen wollen, sich dann aber dagegen entschieden. Stattdessen fielen sie schließlich übereinander her.