Ursache unklar: Sachsens Polizei plötzlich kaum erreichbar
863 Klicks
0 Reaktionen
❤️️ 0
😂️ 0
😱️ 0
🔥️ 0
😥️ 0
👏️ 0
Von André Jahnke
Leipzig - Warten am Telefon: Sachsens Polizei ist vielerorts kaum erreichbar. Auch andere Bundesländer kämpfen mit Störungen. Was dahintersteckt, bleibt vorerst unklar. Der Notruf funktioniert aber.
In Sachsen sind momentan die Telefonanlagen der Polizei gestört.
Zahlreiche Polizeidienststellen sind telefonisch nicht oder nur sehr verzögert zu erreichen, wie eine Umfrage bei den Polizeidirektionen ergab. Der Polizeinotruf 110 sei aber nicht betroffen.
Auch in anderen Bundesländern wie Hessen hat die Polizei derzeit mit Störungen zu kämpfen. Zu den Ursachen gab es zunächst keine Angaben.
Titelfoto: na2xa/123RF