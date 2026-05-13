Ursache unklar: Sachsens Polizei plötzlich kaum erreichbar

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Sachsens Polizei ist vielerorts kaum erreichbar. Auch andere Bundesländer kämpfen mit Störungen.

Von André Jahnke

Leipzig - Warten am Telefon: Sachsens Polizei ist vielerorts kaum erreichbar. Auch andere Bundesländer kämpfen mit Störungen. Was dahintersteckt, bleibt vorerst unklar. Der Notruf funktioniert aber.

Der Notruf funktioniert zwar noch. Wer ansonsten jedoch versucht, aktuell Sachsens Polizei zu erreichen, muss warten. Die Behörde hat mit Störungen zu kämpfen. (Symbolfoto)
Der Notruf funktioniert zwar noch. Wer ansonsten jedoch versucht, aktuell Sachsens Polizei zu erreichen, muss warten. Die Behörde hat mit Störungen zu kämpfen. (Symbolfoto)  © na2xa/123RF

In Sachsen sind momentan die Telefonanlagen der Polizei gestört.

Zahlreiche Polizeidienststellen sind telefonisch nicht oder nur sehr verzögert zu erreichen, wie eine Umfrage bei den Polizeidirektionen ergab. Der Polizeinotruf 110 sei aber nicht betroffen.

Auch in anderen Bundesländern wie Hessen hat die Polizei derzeit mit Störungen zu kämpfen. Zu den Ursachen gab es zunächst keine Angaben.

Titelfoto: na2xa/123RF

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