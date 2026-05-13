Neuer Luchs in Sachsen gesichtet: Wer ist "Bardi" und wo kommt er her?

Eibenstock - Seit 2024 werden in den Wäldern rund um Eibenstock ( Erzgebirgskreis ) Luchse angesiedelt. Bisher zogen auf diesem Weg sieben Luchse in den heimischen Forst. Nun wurde ein weiteres Tier gesichtet.

Der Luchs "Bardi" ist vor allem durch seine charakteristische Fleckenzeichnung zu erkennen. © Archiv Naturschutz LfULG, S. Walther

Bei dem neuen Luchs handelt es sich um eine erste eindeutig nachgewiesene Zuwanderung aus Böhmen nach Sachsen. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) mitteilt, hält sich das Tier seit Anfang Februar in der Region auf und ist mehrfach in "Fotofallen" getappt.

Auch die tschechische Nationalparkverwaltung Šumava bestätigt das. Bei dem Luchs handelt es sich um "Bardi", der an seiner charakteristische Fleckenzeichung zu erkennen und so unverwechselbar ist.

"Bardi" ist knapp zwei Jahre alt und wurde nahe der nordöstlichen Grenze des Böhmerwalds geboren. Im Winter 2025 wanderte er aus dem Territorium seiner Mutter ab und sucht nun nach einem eigenen Revier. Bei seiner Wanderung wurde er im vergangenen Juli nur einmal von einer Wildkamera südlich von Pilsen erfasst.

Welche Route er ins Westerzgebirge genommen hat und wie viele Kilometer er dabei gewandert ist, ist nicht bekannt.