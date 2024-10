Nach Reanimation im Rettungswagen: Patient bedankt sich bei seinen Lebensrettern!

Der Patient (3.v.r.) bedankt sich bei seinen Lebensrettern. © Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

Dies sei dem Patienten, dem es mittlerweile wieder gut gehe, ein Herzenswunsch gewesen, heißt es in einer Mitteilung des Rettungsdienstes.

Was war passiert? Am 19. August 2024 war laut dem Bericht gegen 9 Uhr ein Notruf in der Leitstelle eingegangen: Ein Mann sagte, er leide unter akuten Symptomen eines Herzinfarkts wie starke Schmerzen im linken Arm und Engegefühl in der Brust.

Sofort wurde daraufhin ein Rettungswagen zu der Adresse des Mannes geschickt und war noch nicht einmal fünf Minuten später vor Ort.

Zwei Notfallsanitäter kümmerten sich um den Patienten, kurz darauf trafen auch die Notärztin und eine Rettungssanitäterin ein. Zu diesem Zeitpunkt sei der Mann noch ansprechbar gewesen, heißt es.

Auf der Fahrt mit dem Rettungswagen zum Krankenhaus sei es bei dem Patienten dann aber zu Kammerflimmern und letztlich zu einem Herz-Kreislaufstillstand gekommen.