Nach schwerem Ski-Unfall: Sarah Engels muss sofort operiert werden!

Köln - Nur einen Tag nach ihrem verheerenden Ski-Unfall in den österreichischen Alpen musste sich Sarah Engels (31) einer Operation unterziehen. Kurz vor dem Eingriff meldete sie sich noch einmal bei ihren Fans!

Sarah Engels (31) muss nach ihrem schweren Ski-Unfall operiert werden. Die Sängerin hat sich das Kreuzband gerissen. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

"Ich bin ehrlich - ich habe extreme Angst vor der OP. Ich hatte noch nie eine Vollnarkose und fühle mich gerade einfach so machtlos", schreibt die Zweifach-Mama in ihrer aktuellen Instagram-Story.

Auf dem dazugehörigen Foto liegt Sarah in ihrem Krankenbett und scheint bereits für die Operation vorbereitet worden zu sein. Sie trägt bereits einen Kittel und auch ihr Ehering ist abgeklebt. Ehemann Julian weilt an ihrer Seite und hält liebevoll die Hand seiner Frau.

Anschließend gewährt die Halbitalienerin einen Blick in ihr Seelenleben. "Auch wenn es für die Ärzte hier ihre tägliche Routine ist, ist es für mich, jemand der immer stark bleiben will, nie die Kontrolle verlieren möchte und immer weiter geht, niemals stehen bleibt, ein großer Schmerz in meinem Herzen."

Zum Ende ihres Statements bedankt sie sich noch bei ihrer besseren Hälfte. "Danke, dass du immer da bist - ohne dich wüsste ich nicht, was ich jetzt machen soll. Ich liebe dich und brauche dich so sehr!"