Nach ungeschütztem Sex mit 400 Männern: Große Sorge um Porno-Star Bonnie Blue

London - Bonnie Blue hat offenbar erneut einen Weltrekord aufgestellt: Sie behauptet, vor wenigen Tagen mit 400 Männern Sex gehabt zu haben - ungeschützt. Während sie sich mit dieser unfassbaren Aktion brüstet, meldete sich ein Mediziner sorgenvoll zu Wort, was dies für die Gesundheit der 26-Jährigen bedeuten könnte. Und die Liste ist erschreckend lang.

Bonnie Blue (26) hat sich in den letzten Jahren vor allem durch perverse Aktionen einen Namen gemacht. © SONNY TUMBELAKA / AFP

Wer Bonnie Blue hört, wird wahrscheinlich unfreiwillig an ihre perversen Stunts denken, mit denen sich die Britin, die eigentlich Tia Emma Billinger heißt, in den letzten Jahren einen Namen gemacht hat. Vor allem ihr kurzzeitiger Weltrekord von 2025, für den sie an einem einzigen Tag mit 1057 Männern ins Bett stieg, dürfte den meisten in Erinnerung geblieben sein.

Nun soll sie mit weitaus weniger Männern Geschlechtsverkehr gehabt haben - dafür aber eben ohne jegliche Verhütung. Am vergangenen Samstag habe Bonnie in London ein sogenanntes "Zuchtevent" veranstaltet, bei dem sie sich laut eigenen Aussagen von einem Fan schwängern lassen wollte.

"Ich habe Weltrekorde gebrochen, ich wurde aus Ländern verbannt – aber ich wurde noch nicht erfolgreich geschwängert", erklärte die Britin im Vorfeld.

Ob Bonnie jetzt wirklich ein Kind erwartet, werden die nächsten Wochen zeigen. Abgesehen von einer Schwangerschaft könnten die Eskapaden der Porno-Darstellerin ernsthafte Folgen für ihre Gesundheit nach sich ziehen, warnt jetzt erneut ein Arzt.

