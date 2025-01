Neuer Tokio-Hotel-Song: Rechnet Bill Kaulitz jetzt mit seinem Ex ab?

Los Angeles - In zehn Tagen releasen Tokio Hotel ihren neuen Song "Miss It (At All) Pt.1". Jetzt teilte die Band einen Ausschnitt der neuen Aufnahme - brisant: Er handelt wohl von Bill Kaulitz' (35) früherer Beziehung.

Tokio Hotel veröffentlicht am 31. Januar ihren neuen Song "Miss It (At All) Pt. 1". © Uwe Anspach/dpa

Am Montag überraschten Tokio Hotel ihre Fans mit einer ganz besonderen Ankündigung. Schon in wenigen Tagen gibt es einen neuen Song der fünf Jungs! "Miss It (At All) Pt. 1" ist demnach gemeinsam mit Producer und DJ Niklas Dee entstanden.

In dem Ankündigungsvideo stellt Bill Kaulitz auch direkt klar, wovon die neue Single handelt. "Hallo Maus, liebe Grüße aus dem Urlaub", verkündet der 35-Jährige gegenüber Dee in einem FaceTime-Anruf, "bin in der Karibik und lecke mir die Wunden. Wie du gehört hast, bin ich schon wieder Single."

"Und ich hab mir gedacht, wie wär' es denn mit einem richtig guten Break-Up-Song?" so der Tokio-Hotel-Frontmann zum Konzept. Und prompt spielt auch schon ein kurzer Ausschnitt des neuen Liedes.

Im Songtext heißt es: "I'm fucked up less without you in my bed and I don't miss the sex, I wish you all the best" (Übersetzung: "Ich bin weniger abgefuckt ohne dich in meinem Bett und ich vermisse nicht den Sex, ich wünsche dir nur das Beste", Anm. d. Red.)