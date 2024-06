Marc Eggers muss wissen, was er will! Bill Kaulitz spricht über eine gemeinsame Zukunft

"Wir sind relativ früh abgehauen, weil wir hatten ja natürlich nicht so viele Nächte zusammen", gestand Bill.

Als der aus "Köln 50667" bekannte YouTuber sich dann für Halloween ein Ticket nach Bills Wahlheimat Los Angeles buchte, war der Sänger auf Wolke sieben. Beide schlichen sich zusammen von Heidi Klums (51) Party, was erneut für Aufsehen sorgte .

Die am Dienstag auf Netflix veröffentlichte Reality-Show " Kaulitz & Kaulitz " zeigt nicht nur, wie die Turteltauben auf den Wiesn zueinandergefunden haben - sondern auch, was danach passierte.

Auf die Wiesn-Knutscherei von Bill Kaulitz und Marc Eggers (37) folgte ein hartes Erwachen. Kann Marc den Druck der Öffentlichkeit aushalten? © Palmberger/Getty Images

Die Netflix-Kameras haben die Kaulitz-Twins auf einen Campingtrip begleitet, bei dem Bill nachts eine Sternschnuppe erblickte.

Zwillingsbruder Tom Kaulitz (34) wusste direkt, welcher Wunsch da gerade in den Kosmos überging: Er freute sich, dass sein Twin so viel Interesse an jemandem zeigte.



Direkt am nächsten Tag kam jedoch eine harte Nachricht: Marc wollte sein Weihnachtsfest nicht zusammen mit Bill verbringen.

"Es ist wohl ein bisschen einseitig, er ist nicht so excited wie ich", seufzte der in Magdeburg aufgewachsene Musiker.

Später wollte sich Marc aber erneut treffen, in Berlin. Die Netflix-Crew fragte, was denn nun der Status sei: "Keine Ahnung", gab Bill offen zu.

Der Musiker sei bei jedem Treffen sehr aufgeregt und dann tief enttäuscht, wenn die zwei Männer sich nicht sehen können. "Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten", sagte der Tokio-Hotel-Sänger zu seiner besten Freundin.

Bill ist sich bewusst, dass eine Beziehung zu ihm mit viel Öffentlichkeit und Druck einhergehen würde.

"Marc ist einfach ein lieber Typ", so der Sänger. "Und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist."