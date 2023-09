Bill Kaulitz: Wilde Wiesn-Turtelei mit diesem Internet-Star!

Nicht zu übersehen: In diesem pinken Outfit ging's für Bill Kaulitz (34) auf die Wiesn. © Felix Hörhager/dpa

Im Käfer-Zelt, wo sich dieser Tage unzählige Prominente tummeln, wich der Sänger einem Mann nicht von der Seite. Wie Fotos zeigen, fühlte er sich in den Armen von Model und YouTuber Marc Eggers (36, "Köln 50667") besonders wohl.

Doch bei innigen Umarmungen blieb es an diesem Abend nicht. Die beiden hatten nur Augen füreinander, vergaßen offenbar den Trubel um sie herum. Und so führte eins zum anderen und mündete in einer hemmungslosen Knutscherei.

Es bleibt jedoch unklar, ob es sich nur um einen heißen Flirt handelt oder die beiden tatsächlich in einer Beziehung sind. Bis vor Kurzem war es für Bill Kaulitz eigentlich undenkbar, dass er sich einer Person in der Öffentlichkeit derart nähert.

Im gemeinsamen Podcast mit Zwillingsbruder Tom (34) erzählte er vor einigen Wochen, wie er mit einem Mann in einer Berliner Bar knutschte.