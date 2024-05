Oh là là! Bill Kaulitz zieht für seine Instagram-Fans völlig blank!

Paris (Frankreich) - Was ein schickes Hotelzimmer so mit einem Promi anstellen kann: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (34) nutzt einen Raum voller Spiegel, um seine Community mit einem hotten Nacktbild zu versexen!

In seiner Instagram-Story zeigt sich Bill ganz begeistert von dem prunkvollen Apartment. "Schaut euch mal mein wunderschönes Zimmer an, wow!", schwärmt er.

Das Mode- und Schmucklabel Cartier hat den 34-Jährigen in die französische Hauptstadt eingeladen - und bei seiner Unterbringung wohl ziemlich tief in die Tasche gegriffen.

Dass Bill Kaulitz vom eigenen Aussehen überzeugt ist, ist langsam bekannt. Erst Anfang der Woche provozierte der ehemalige "The Voice of Germany"-Juror mit einem sexy Spiegelselfie in einem glitzernden Slip.