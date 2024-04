Wird es wieder ernst? Bill Kaulitz zeigt sich verknallt mit Wiesn-Schwarm Marc Eggers

Bill und Marc wurden auf der Wiesn beim Knutschen erwischt. © Palmberger/Getty Images

Was außerdem für ihr Liebes-Comeback spricht: Gleich nach dem Vierer-Foto sendete Bill einen romantischen Textbeitrag in seine Instagram-Story.

"With the right person you would'nt need to try so hard to feel loved an valued" (Übersetzung: Mit der richtigen Person musst du dir nicht viel Mühe geben, um die geliebt und geschätzt zu fühlen - Anm. d. Red.), steht darauf geschrieben. Da fliegen doch schon wieder die Schmetterlinge!



Augenscheinlich sind Bill und Marc gerade gemeinsam in Las Vegas unterwegs und schmeißen sich die Nächte um die Ohren. Dazu postet Bill sexy Aufnahmen aus seinem Hotelzimmer.

Auch sonst scheinen die zwei Sänger gerade viel Zeit miteinander zu verbringen: Erst vergangene Woche wurden sie gemeinsam in einem Fitnessstudio in Los Angeles gesichtet - Bills Wahlheimat.

Ob an den Dating-Gerüchten wirklich etwas dran ist, bleibt offen. Weder Marc noch Bill haben sich jemals zu einer gemeinsamen Beziehung geäußert.