Pädophilie-Vorwürfe gegen YouTube-Star "Mr. Beast" und sein Team - FBI eingeschaltet!

So zumindest Rosanna Pansino (39) in ihrem YouTube-Video , das sie am vergangenen Sonntag veröffentlichte.

"Mr.Beast" (26) ist mit 325 Millionen Abonnenten der größte YouTuber der Welt. © Megan Briggs / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Weiter schickte Jimmy selbst Bilder zu einem Anime in den Chat, in dem es um eine Beziehung zwischen einem 26-Jährigen und einer Minderjährigen gehen soll. Er schrieb dazu, dass Chris, so Avas früherer Name, die Serie lieben würde.

Etwas später, als es wieder um Animes ging, hob Ava eine Szene aus einer Show hervor, in der es explizit um Kinderpornografie ging. Zudem schickte sie mehrere "Memes" in die Gruppe, die minderjährige Zeichentrickfiguren bei sexuellen Handlungen zeigten und verharmloste damit Kinderpornografie.

Als wäre das nicht bereits bedenklich genug, schickte Ava ein Bild in die Gruppe, das sie beim Spielen von "Animal Crossing" zeigte - einem friedlichen Spiel, bei dem die Spieler auf eine tierbewohnte Insel ziehen und ihr eigenes Zuhause gestalten. An der Wand in ihrem Spiel war jedoch eine Tapete voller Hakenkreuze zu sehen.

Dabei muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass dies ein Arbeitschat war, in dem auch weitere Mitarbeiter waren, die diese Nachrichten ebenfalls sehen konnten.