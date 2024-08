Sex-Angebot am Strand: Tom Kaulitz und Heidi Klum bekommen heiße Offerte

Los Angeles - Auch Stars brauchen Urlaub. Tom Kaulitz (34) und seine Topmodel-Ehefrau Heidi Klum (51) waren in den vergangenen Tagen im Urlaub . Dabei gelangten sie an einen "besonderen" Strand, der für eine peinliche Situation sorgte.

Der Mann habe dazwischen sogar Push-ups gemacht, die wie eine Sexstellung ausgesehen hätten, so Kaulitz. Spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte das Paar etwas ahnen können.

"Heidi und ich beobachteten einen Typen, der so komische Übungen machte. Es war ein Mix aus Taekwondo oder Jiu-Jitsu. So eine Art Kampfsport-Tanz."

"Wir waren jedoch an einem windigen Tag an einem riesigen Strand. Da waren vielleicht zwanzig Leute insgesamt. Ganz weit verteilt auf vielen Metern", berichtete der Gitarrist der Band Tokio Hotel.

Am Strand auf Saint-Barth (Karibik), wo die beiden Stars noch bis vor wenigen Tagen ihren Urlaub verbrachten wurden sie zu einem "Dreier" eingeladen. Dies verriet Tom in der neuesten Ausgabe des Podcasts " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ".

Heidi Klum (51) und Tom Kaulitz (34) waren auf der Karibik-Insel Saint-Barth gemeinsam im Urlaub.

"Was macht der für einen Liebestanz hier?", hätten sich Heidi und Tom gegenseitig gefragt. Die Blicke des neugierigen Paares und des "Strand-Tänzers" hätten sich anschließend mehrmals gekreuzt.

Als der Strand immer leerer wurde, soll der Mann schließlich das Promi-Pärchen angesprochen haben. In diesem Moment hätten bei Tom die Alarmglocken geschrillt: "Ich weiß genau, was der will!"

Nach einer kleinen Runde Smalltalk sei das Gespräch konkreter geworden.

Der Unbekannte fragte sie, ob seine Beobachter ein "Swinger-Pärchen" sei und mit ihm etwas Spaß haben möchten. "Der wollte uns kurz für einen Dreier einladen."

Das Sex-Angebot habe Tom abgelehnt, wollte dem Mann aber nicht schroff gegenüber auftreten. Er blieb mit ihm kurz im Gespräch und fragte, was es mit dem "Balz-Verhalten" des Mannes auf sich hatte.

Dieser erklärte ihm, dass der Abschnitt des Strandes bei Menschen mit einer Vorliebe zum Partnertausch berühmt sei, berichtet der Musiker.

Geht es um das Thema Sex, ist auch Toms Podcast-Partner und Zwillingsbruder Bill (34) ganz interessiert: "Das finde ich ja spannend. Vielleicht muss ich mal mit an den Strand."