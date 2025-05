Tom Kaulitz findet es toll, "wenn andere Männer meiner Frau hinterhergucken"

"Ich sage zu ihr auch, wenn wir herausgehen: 'Mach doch ruhig den kürzeren Rock und die höheren Schuhe'", so Tom. Wenn andere Männer seiner Frau hinterhergucken, empfinde er das als Kompliment.

Das Model stellt sich jedoch, ähnlich wie auch Sänger Bill, sehr gern zur Schau: Auf Instagram beispielsweise hat Heidi keine Scheu, sich in knapper Kleidung zu zeigen und ihr Leben mit der ganzen Welt zu teilen.

Heidi Klum (51) hat keinerlei Probleme damit, auf Social Media Alltagsmomente sowie freizügige Bilder zu teilen. © Screenshot: Instagram/heidiklum

Tom benutzt selbst kein Social Media, er lebt lieber privat. Sein Bruder und seine Ehefrau sind da das totale Gegenteil, wie die Brüder und Matze im Podcast besprechen.

Tom glaubt, das ist einfach eine Typ-Sache. Er werde als Tokio-Hotel-Gitarrist auch sexualisiert, aber hat nicht das Bedürfnis, sich deshalb zur Schau zu stellen.

"Ich bin sensibler und habe das dicke Fell nicht und bin nicht so schmerzfrei", gibt Tom zu. Er reagiere nicht so gut auf negatives Feedback, lässt es zu sehr an sich heran.

Dass Heidi viel aus ihrem gemeinsamen Alltag als Familie ins Internet stellt, findet er jedoch nicht schlimm.

"Ich finde es schön und es macht mich glücklich, wenn sie Glücksmomente teilt", so der Gitarrist.