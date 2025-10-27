Performance-Druck im Bett: "Dann klappt es nicht, ich bekomme keinen hoch"

Köln - "Männer haben immer Lust und können immer." Ein Gerücht, das sich hartnäckig in der Bevölkerung hält. Doch es gibt genügend Beispiele, wie sich der von außen suggerierte Performancedruck auch negativ auf das Sexualleben auswirken kann.

"Bist du gut im Bett?" wird in der ZDF-Doku gefragt. (Symbolbild) © 123RF/lightfieldstudios

Das allgemeine Wohlbefinden, die Stimmung und möglicher Stress können Negativfaktoren beim Geschlechtsverkehr sein. Und dann kommt auch noch die scheinbare Erwartungshaltung von außen hinzu.



Max (26) sammelte seine ersten sexuellen Erfahrungen über das Online-Dating. "Man trifft sich, man trinkt Alkohol und es kommt zum Sex", erklärt er. "Ich habe gemerkt: Damit komme ich nicht klar, das war irgendwie zu viel. An dem Druck bin ich ein bisschen kaputtgegangen."

Für ihn fühle es sich an, als würde er sich in eine Rolle zwängen, weil von ihm von außen etwas erwartet werde. "Dann bin ich mit der Frau im Bett und es klappt halt nicht. Ich bekomme keinen hoch, keine Erektion."

Und selbst in dieser Situation wolle der Student "über Ausreden meine Maske bewahren und weiter als potenter, sexuell umtriebener Mann wirken". Selbstredend, dass der Geschlechtsakt dann erst recht zum Scheitern verdammt ist.