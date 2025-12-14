"Kölner Treff": Notfallseelsorger berichtet von krassem Arbeitsalltag

Bei der WDR-Sendung "Kölner Treff" am Freitag war Notfallseelsorger Albi Roebke aus Bonn zu Gast, um Erfahrungen aus seinem Berufsalltag zu teilen.

Von Jonas Reihl

Köln - Er kennt die menschlichen Abgründe und weiß genau, was geschehen muss, wenn das Schlimmste passiert: Albi Roebke aus Bonn ist evangelischer Pfarrer und Notfallseelsorger. Im "Kölner Treff" am Freitag hat er über seine krassen Erfahrungen gesprochen.

Albi Roebke ist evangelischer Pfarrer und Koordinator der Notfallseelsorge Bonn/Rhein-Sieg. © WDR/Melanie Grande Einer seiner heftigsten Einsätze spielte sich in einer Wohnung ab. Ein psychisch kranker Mann war auf seine Frau losgegangen und tötete sie vor den Augen der gemeinsamen Tochter (11). Diese habe dann die Polizei alarmiert, ehe sie sich auf deren Anweisung in ihrem Zimmer einschließen sollte, um sich selbst zu schützen. "Ein Beamter und eine Beamtin aus Bonn haben den Vater dann überwältigt. Und dann wurde ich gerufen, um mich um das Kind zu kümmern", berichtet Roebke. Als er vor Ort eintraf, hätten die Ordnungshüter bereits versucht, dem Mädchen ein Stück Normalität zurückzugeben. Dafür habe ein Polizist ihr sein Handy aushändigt, auf dem das Kind ein Spiel zocken konnte, das es bereits kannte. Das klinge zwar banal, sei aber eine gute Idee gewesen, meint der Notfallseelsorger. TV & Shows Im "Kölner Treff": Beatrice Egli gibt intime Details zu ihrer Kindheit preis Denn: Kurz nach einer Katastrophe sei es wichtig, den Menschen die Kontrolle über ihr Leben zurückzugeben. Da stelle sich schlicht und einfach die Frage: Was habe ich in meinem Leben überhaupt noch unter Kontrolle, so Roebke. "Wir versuchen dann, gegen die akute Ohnmacht vorzugehen."

Darum war eine Salami-Pizza bei dem Einsatz "extrem wichtig"