Als Kleinkind jahrelang sexuell missbraucht: Influencerin rührt zu Tränen

Hamburg - Kaum zu ertragen: Die Influencerin Lena Jensen (32) wurde als Kleinkind über mehrere Jahre schwer sexuell missbraucht . In der Talkshow "deep und deutlich" sprach die Hamburgerin nun über ihr Trauma.

© Screenshot: YouTube/deep und deutlich

Der Missbrauch habe begonnen, als sie zwei Jahre alt gewesen sei. Die Täter, es waren mehrere, seien keine Unbekannten gewesen. "Ich darf das genaue Verhältnis nicht benennen, weil die nie verurteilt worden sind, aber sie standen unserer Familie sehr nahe."

Ihre Eltern hätten zunächst nichts geahnt, das Mädchen mit den Tätern sogar auf Ausflüge geschickt. Und auch Lena selbst habe den Missbrauch zunächst gar nicht als etwas Schlimmes verstanden. "Du denkst, es ist normal", verdeutlichte die 32-Jährige.

Irgendwann habe sie jedoch Verhaltensauffälligkeiten gezeigt, unter anderem Inkontinenz, Stottern und Albträume. Ihrer Mutter Bettina gegenüber habe sie sich zudem immer wieder aggressiv verhalten.

Diese habe verzweifelt nach dem Grund für Lenas Verhalten gesucht - und sei von einer Kindergärtnerin auf die richtige Spur gebracht worden. "Sie hat zu mir gesagt: 'Können Sie sich vorstellen, dass Lena missbraucht wird?'", erinnerte sich Bettina, die ebenfalls in der Talkshow zu Gast war.