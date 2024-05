Ex on the Beach: Im Whirlpool wird's plötzlich sehr heiß

Bei "Ex on the Beach" geht es heiß her. Während Phillip seine Flamme Sina eifersüchtig machen will, erwartet Markus seine wütende Ex am Strand.

Von Sarah Popp

Mexiko - In der dritten Folge von "Ex on the Beach" kommt es endlich zum großen Wiedersehen von Markus (32) und seiner Ex-Flamme Nele (25). Doch während er auf eine zweite Chance hofft, will sie nur eines: Rache!

Sharon (25), Markus (32), Cris (28) und Nele (25, v.l.n.r.) beim großen Wiedersehen am Strand. © Screenshot: RTL+ Zur Begrüßung läuft Nele erst einmal eiskalt an ihrem Ex-Freund vorbei. "Ich glaub’, er wollte mich auch in den Arm nehmen, das brauchte ich jetzt nicht unbedingt in meinem Leben", rechtfertigt sich die Blondine. In einem nicht enden wollenden Redeschwall wirft sie dem 32-Jährigen einen Vorwurf nach dem nächsten an den Kopf. Er habe ihr im Beisein seiner Freunde das Oberteil heruntergezogen, sie unterdrückt und Sachen verboten: "Du warst weg, und es war, wie als wäre ich aus dem Knast entlassen worden", argumentiert Nele und Markus scheint völlig überfordert mit der Situation. "Was hier abgeht, ist geisteskrank", findet Sharon (25), die das Spektakel hautnah beobachtet. "Ich hatte in der Tendenz schon eher auf ein Liebescomeback gehofft", erklärt Markus betrübt und versteht die Welt nicht mehr.

Markus will seine Ex-Freundin begrüßen, doch die läuft einfach an ihm vorbei. © Screenshot: RTL+

Bei "Ex on the Beach" kommt es zum Schock-Exit

Phillip (28) stellt Sina (26) zur Rede: Läuft da noch was zwischen ihr und Ryan (21)? © Screenshot: RTL+ In der Villa ist dafür die große Liebe ausgebrochen. Elli (26) und Cris (28) vergnügen sich im Whirlpool, doch für den 28-Jährigen könnte ruhig noch mehr gehen: "Sie hält sich noch etwas zurück." Elli ist in Gedanken nämlich schon bei dem Einzug von Cris' Ex, der noch bevorsteht. Doch für den 28-Jährigen stellt das eher einen noch größeren Ansporn dar: "Sie muss ja auch ihr Revier markieren und zeigen, was sie so drauf hat", hofft er. Beim Liebesdreieck zwischen Phillip (28), Sina (26) und Ex-Lover Ryan (21) kriselt es derweil. Nachdem Sina ihrem Ex auf der Tanzfläche zu nah kommt, ist Phillip pappsatt: "Bei dir und Ryan ist auch nicht alles over, oder?", will er im Vieraugengespräch wissen. "Aber nur auf Partys", lacht Sina. Das "Horror-Tablet" bringt dann eine Neuigkeit, die alle schockiert. Ryan muss die Villa verlassen. Sina bricht direkt in Tränen aus, doch Konkurrent Philipp freut sich, dass er nun am Zug ist. Wenn er sich da mal nicht täuscht, denn Sina hat ganz andere Pläne: Ex on the Beach "Ex on the Beach": Heiße Küsse, bizarre Selbstgespräche und ein "Lackaffe" am Strand "Ich würde mir wünschen, dass wir auch draußen wieder ein bisschen mehr Kontakt haben", hofft sie.

Elli (26) findet Cris super, doch wie wird seine Ex-Freundin auf sie reagieren? © Screenshot: RTL+

Natali (27), Fabi (26), Ryan und Sina (v.l.n.r.) lassen beim Feiern nichts anbrennen. © Screenshot: RTL+

Ryans plötzlicher Auszug schockt nicht nur ihn selbst, sondern auch die anderen Kandidaten. © Screenshot: RTL+

Phillip rächt sich an Sina und vergnügt sich mit einer anderen

Philipp und Natali vergnügen sich im Interviewraum. © Screenshot: RTL+ Während die anderen Party machen, trauert Sina um den Abgang ihres Ex. Zu viel für Philipp. Er findet, dass Sina "eine Retourkutsche verdient" hat und verschwindet mit Natali (27) im "Sex on the Beach"-Zimmer. Bevor es im Whirlpool zur Sache geht, schaut er aber noch einmal schnell aus dem Fenster, damit die anderen die Aktion auch ja mitbekommen. Sina kann es nicht fassen: "Mich fuckt das bisschen ab", beschwert sie sich. Cris und Elli läuten derweil ebenfalls die nächste Runde ein und liegen knutschend auf der Hollywoodschaukel. "Du bist ganz gefährlich diggaaaa", entfährt es Cris nichtsahnend, dass auch seine Ex bald auf der Matte steht.

Doch bevor die Action weitergeht, zeigt Phillip noch den anderen, was er vorhat. © Screenshot: RTL+

Im Whirlpool lassen es Natali und Phillip so richtig krachen. © Screenshot: RTL+

Phillips Plan geht auf: Sina kocht vor Wut. © Screenshot: RTL+

Elli schaltet endlich eine Stufe höher und küsst energisch ihren Cris. © Screenshot: RTL+