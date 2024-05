"Ex on the Beach": Heiße Küsse, bizarre Selbstgespräche und ein "Lackaffe" am Strand

In der zweiten Folge von "Ex on the Beach" werden erneut Ex-Partner an den mexikanischen Strand gespült, mit denen es noch ein Hühnchen zu rupfen gibt.

Von Laura Miemczyk

Mexiko - Auch in der zweiten Folge von "Ex on the Beach" werden wieder Ex-Partner an den mexikanischen Strand gespült, mit denen es noch ein Hühnchen zu rupfen gibt. Den Anfang macht dabei der selbsternannte "polnische Hugh Hefner" - Phillip (28)!

Elissia (26, r.) hat mit Ex-Flamme Phillip (28) noch eine Rechnung offen. Sina (26) hört unterdessen interessiert zu. © RTL+ (Screenshot) Der einstige "Temptation"-Verführer wird unter der Sonne Mexikos nämlich mit Ex-Flamme Elissia (26) konfrontiert, die noch eine saftige Rechnung mit dem 28-Jährigen offen hat! "Dein schei* Ernst, dass ich erst nach Mexiko kommen muss, damit wir hier weiterdiskutieren?", wettert die temperamentvolle Blondine los, als sie die Liegen erreicht hat. Doch auch Phillip ist nicht auf den Mund gefallen und schreit aus vollem Hals zurück - bis sich schließlich das Terrortablet einschaltet und dem Gebrüll vorerst ein Ende setzt. Die beiden Verflossenen werden auf ein Date geschickt, bei dem in romantischer Manier Pasta und Rotwein serviert werden. Elli ist der Appetit angesichts ihres Ex allerdings gehörig vergangen. "Die Spagetti würde ich lieber mit 'nem Straßenköter teilen als mit ihm", stellt sie unmissverständlich klar. Ex on the Beach "Ex on the Beach": Ryan wird von drei Verflossenen gleichzeitig überrascht - "Das f*ckt mich gerade" In der Villa sorgt Cris (28) dann aber erst einmal für Ablenkung bei der extrovertierten Stuttgarterin - die beiden gehen in die Flirt-Offensive und finden sich offensichtlich ziemlich gut! Doch auch Fabi (26) hat ein Auge auf die Nachzüglerin geworfen, und will bei der ersten Mottoparty seine Chancen bei Elli ausloten. "Du bist halt wie ich, nur als Frau. So Spiegelbild", "flirtet" der Brandenburger die Blondine an - die lässt sich von dem einstigen "Love Island"-Teilnehmer aber nicht bezirzen. "Ich finde Cris attraktiv", entgegnet sie unverhohlen und gibt dem 26-Jährigen damit einen Korb, den der nicht hatte kommen sehen.

Mit Cris (28) versteht sich Neuzugang Elli (26) auf Anhieb gut. © RTL+ (Screenshot)

Fabi (28) kassiert hingegen zunächst einen Korb von der begehrten Blondine. © RTL+ (Screenshot)

Ex on the Beach 2024: Ryan rechnet mit Natali düstere Zukunftsaussichten aus

Eigentlich findet Ryan (21) Exfreundin Natali (27) immer noch gut - wäre da nicht der Altersunterschied ... © RTL+ (Screenshot) Auch die anderen Teilnehmer kommen sich allmählich näher - vor allem zwischen Phillip und Sina (26) knistert es gewaltig! Die beiden tauschen heiße Küsse, während auch Ryan (21) sein Ex-Chaos (der 21-Jährige hatte zum Auftakt gleich drei Ex-Flammen auf einmal händeln müssen) allmählich in den Griff zu kriegen scheint. Zunächst rückt Natali (27) wieder in den Fokus des Frauenschwarms, doch so richtig will sich Ryan doch nicht auf seine Ex einlassen. Der Altersunterschied macht dem Blondschopf zu schaffen, denn seine Verflossene ist sechs Jahre älter als er. "Ich will ja nicht jetzt schon Kinder haben, sondern erst, wenn ich so 28 bin. Dann ist sie ja 34 - wird's dann nicht irgendwann schwer mit Kinder bekommen?". Rechnen kann der Schönling offensichtlich nicht. Natali zieht nach einem klärenden Gespräch Konsequenzen: "Ich werd' mich jetzt nicht mehr auf ihn konzentrieren". Ex on the Beach "Ex on the Beach" geht wieder los! Dann startet die neue Staffel - Diese Stars sind dabei L.A.-Auswanderer Markus (32) fühlt sich unter der mexikanischen Sonne derweil pudelwohl, fiebert gar der Ankunft von Exfreundin Nele (25) entgegen! Der Zöpfchenträger hofft auf eine Love-Reunion mit seiner einstigen Flamme und ist zuversichtlich, mit ihr in naher Zukunft wieder auf Kuschelkurs gehen zu können.

Während Ryan (21) und Natali (27) das kurzzeitige Anbandeln wieder auf Eis legen ... © RTL+ (Screenshot)

... werden zwischen Phillip (28) und Sina (26) heiße Küsse ausgetauscht. © RTL+ (Screenshot)

Ex on the Beach: Neuzugang Nele hat kein Bock auf Love-Reunion! "Markus ist für mich ein Lackaffe"

Markus (32) führt ein offensichtlich sehr unterhaltsames Gespräch mit sich selbst. © RTL+ (Screenshot) Beim bizarr anmutenden Selbstgespräch sitzt der 32-Jährige mit Dauergrinsen in der Raucherecke, lässt die ersten Stunden in der Villa Revue passieren und erklärt sich schließlich selbstsicher: "Alles läuft genau richtig". Wenn er sich da mal nicht täuscht ... Nele hat sich nämlich tatsächlich bereits auf den Weg in die Villa gemacht - und ist deutlich weniger vom Anblick ihres Exfreundes angetan, wie sich bald darauf herausstellt! Als Markus die Blondine am Strand in Empfang nehmen will, hebt die lediglich die Hand zum Gruß, geht schnurstracks an ihm vorbei, ehe auch schon ein ordentlicher (verbaler) Einlauf folgt. Neles vorläufiges Fazit zur Ex-Liebe: "Markus ist für mich ein Lackaffe!". Deutlicher geht es kaum.

Als Markus (32) zum Strand geschickt wird, ist die Freude zunächst groß! © RTL+ (Screenshot)

Nele (25) hat allerdings noch ein Hühnchen mit ihrem ausgewanderten Exfreund zu rupfen. © RTL+ (Screenshot)