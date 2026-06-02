Polizeieinsatz in Sex-Club: "Könnt ihr ihn aus dem Gay-Kino rausschmeißen?"

Hannover - Statt sich zu vergnügen, pöbelt und randaliert ein Mann in einem Hannoveraner Sex-Kino. So lang, bis die Polizei anrücken muss. Und das passt dem Störenfried gar nicht.

Lars "Helmchen" Helms (54, l.) und sein Kollege Lukas Weide-Hannemann (32, r.) waren in dem Sex-Kino am Steintor im Einsatz. © Bildmontage: IMAGO/Schöning ; DMAX

Funkspruch am Freitagabend für Polizeioberkommissar Lars "Helmchen" Helms (54) und seine Kollegen Lukas Weide-Hannemann (32), Joshua, Lena und Paula. Das Team der DMAX-Sendung "110 Hannover" ist dabei.

"Könnt ihr einmal männlich aus dem Gay-Kino rausschmeißen? Der will wohl irgendwie randalieren", meldet die Zentrale. Der Kleinbus fährt zum Steintor, dem Rotlichtviertel Hannovers mit vielen Stripclubs, Bars, Discotheken und eben auch jenem Sex-Kino.

Dort treffen sich auch homosexuelle Männer, um sich in den verschließbaren Kabinen zum Sex zu verabreden.

Einer der Gäste hat seine Tür von innen verschlossen und wird gebeten, die Kabine zu verlassen. Für die Beamten ist Vorsicht geboten, denn sie wissen nicht, ob der Mann möglicherweise bewaffnet ist oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.

"Komm raus da jetzt, zieh' die Hose hoch und jetzt Abmarsch", fordert ein Polizist ihn auf.