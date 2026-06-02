Polizeieinsatz in Sex-Club: "Könnt ihr ihn aus dem Gay-Kino rausschmeißen?"
Hannover - Statt sich zu vergnügen, pöbelt und randaliert ein Mann in einem Hannoveraner Sex-Kino. So lang, bis die Polizei anrücken muss. Und das passt dem Störenfried gar nicht.
Funkspruch am Freitagabend für Polizeioberkommissar Lars "Helmchen" Helms (54) und seine Kollegen Lukas Weide-Hannemann (32), Joshua, Lena und Paula. Das Team der DMAX-Sendung "110 Hannover" ist dabei.
"Könnt ihr einmal männlich aus dem Gay-Kino rausschmeißen? Der will wohl irgendwie randalieren", meldet die Zentrale. Der Kleinbus fährt zum Steintor, dem Rotlichtviertel Hannovers mit vielen Stripclubs, Bars, Discotheken und eben auch jenem Sex-Kino.
Dort treffen sich auch homosexuelle Männer, um sich in den verschließbaren Kabinen zum Sex zu verabreden.
Einer der Gäste hat seine Tür von innen verschlossen und wird gebeten, die Kabine zu verlassen. Für die Beamten ist Vorsicht geboten, denn sie wissen nicht, ob der Mann möglicherweise bewaffnet ist oder unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht.
"Komm raus da jetzt, zieh' die Hose hoch und jetzt Abmarsch", fordert ein Polizist ihn auf.
110 Hannover (DMAX): Randalierer wird mit fixiertem Kopf ins Polizeigewahrsam gefahren
Weil der bulgarische Randalierer vor dem Etablissement immer wieder in seine Jackentaschen greift, die Fäuste ballt und die Augen weit aufreißt, bekommt er Handfesseln angelegt - aus Gründen der Eigensicherung.
Dennoch schreit der aggressive Mann herum, leistet Widerstand gegen die Vollstreckungsbeamten. Und auch im Dienstwagen geht es weiter, weshalb Lukas Weide-Hannemann seinen Kopf fixiert. Das löst die nächste Reaktion aus: "Bist du behindert, oder was? Machst du deine Hand weg?!"
Angekommen im Gewahrsamsraum pinkelt er auf den Boden. Die Polizisten sind sich sicher: Der Bulgare hat aufputschende Mittel genommen.
Obwohl er keinen Ausweis dabei hat, kann seine Identität auf der Dienststelle geklärt werden - weil er nur drei Wochen zuvor in eine Körperverletzung verwickelt war und danach erkennungsdienstlich behandelt wurde. Ihn erwarten jetzt mehrere Anzeigen.
110 Hannover: Die komplette Folge im YouTube-Video:
TV- und Streaming-Tipp: DMAX strahlt neue Folgen "110 Hannover - Im Visier der Polizei" immer dienstags um 20.15 Uhr aus. Anschließend findet Ihr die Folgen auch in der Mediathek.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Schöning ; DMAX