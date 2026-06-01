TV-Bekanntheit Matt Brown stirbt im Alter von 43 Jahren

Washington (USA) - Traurige Nachrichten aus dem US -amerikanischen Reality-TV : Der bekannte "Alaskan Bush People"-Star Matt Brown (†43) wurde vor wenigen Tagen leblos im Okanogan River (Washington) aufgefunden.

Matt Brown (†43) wuchs mit insgesamt sechs weiteren Geschwistern in der US-amerikanischen Wildnis auf. © Fotomontage/Instagram/Screenshot/mattbrown511

Wie TMZ berichtete, galt der 43-Jährige bereits vor mehreren Tagen als vermisst - nun herrscht für die Angehörigen von Matt klare Gewissheit.

Bekannt wurde der Verstorbene durch die Serie "Alaskan Bush People", die seit über zwölf Jahren im TV ausgestrahlt wird. Neben zahlreichen Survival-Hacks und Fakten rund um die amerikanische Wildnis zeigt die Show vor allem das Leben der Familie Brown.

Billy (†68) und Ami (62), die den Grundstein für die Sendung legten, zogen neben dem 43-Jährigen noch sechs weitere Kinder im Busch groß - darunter vier Jungen und zwei Mädchen.

Rund fünf Jahre begleitete Matt die Dreharbeiten, bis er schließlich wegen seiner Alkohol- und Drogensucht 2019 ausstieg.

Der US-Amerikaner zog sich vollständig aus dem Rampenlicht zurück und widmete sich ganz seinen Therapien - das zuletzt ohne Erfolg.