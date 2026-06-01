TV-Bekanntheit Matt Brown stirbt im Alter von 43 Jahren
Washington (USA) - Traurige Nachrichten aus dem US-amerikanischen Reality-TV: Der bekannte "Alaskan Bush People"-Star Matt Brown (†43) wurde vor wenigen Tagen leblos im Okanogan River (Washington) aufgefunden.
Wie TMZ berichtete, galt der 43-Jährige bereits vor mehreren Tagen als vermisst - nun herrscht für die Angehörigen von Matt klare Gewissheit.
Bekannt wurde der Verstorbene durch die Serie "Alaskan Bush People", die seit über zwölf Jahren im TV ausgestrahlt wird. Neben zahlreichen Survival-Hacks und Fakten rund um die amerikanische Wildnis zeigt die Show vor allem das Leben der Familie Brown.
Billy (†68) und Ami (62), die den Grundstein für die Sendung legten, zogen neben dem 43-Jährigen noch sechs weitere Kinder im Busch groß - darunter vier Jungen und zwei Mädchen.
Rund fünf Jahre begleitete Matt die Dreharbeiten, bis er schließlich wegen seiner Alkohol- und Drogensucht 2019 ausstieg.
Der US-Amerikaner zog sich vollständig aus dem Rampenlicht zurück und widmete sich ganz seinen Therapien - das zuletzt ohne Erfolg.
Der Suchtrupp fand zunächst Matts Jacke, dann seinen Leichnam
Wenige Tage vor Matts Fund meldeten ihn bereits einige Angehörige als vermisst. Die Suchaktion gestaltete sich dabei schwieriger als gedacht, erklärte der Leiter des Suchtrupps, Chay Wilkerson Moore, gegenüber TMZ.
Vergangenen Samstag entdeckte die Helfer im schnell fließenden Gewässer die Jacke des Verstorbenen - nur wenige Augenblicke später auch den Leichnam des Mannes. Mit allerhöchster Vorsicht zogen die freiwilligen Helfer den Verunglückten aus dem Fluss.
Wenige Stunden später bestätigte Bear Brown (38) den Suizid seines großen Bruders und verdeutlichte, wie schwer sein Verlust die gesamte Familie treffe. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
"Matts Leben war nicht frei von Fehlern, Kämpfen und schmerzhaften Kapiteln. Er war nicht perfekt. Er war ein Mensch. Er wurde von ganzem Herzen geliebt", schrieb Bear auf Instagram.
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da es sich aber um eine Person des öffentlichen Lebens handelt, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden. Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Fotomontage/Instagram/Screenshot/mattbrown511