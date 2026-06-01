Schock-Finale von Hype-Serie! "Euphoria"-Schöpfer lüftet Geheimnis
Los Angeles (USA) - Nach sieben Jahren und insgesamt 26 Folgen ging mit "Euphoria" vergangene Nacht eine der gefeiertsten Serien der jüngeren Vergangenheit zu Ende. Auch wenn die dritte Staffel von Anfang an unter keinem guten Stern stand und schlussendlich in den Augen vieler Fans und Kritiker missglückte, hatte das (überraschende) Serien-Finale noch einige echte Schock-Momente in petto.
Denn, dass die neueste Folge wirklich auch die letzte sein würde, war bislang noch nicht bekannt. Schon die Dreharbeiten zur dritten Staffel mussten immer wieder verschoben werden, die Terminkalender des (aus inzwischen sehr erfolgreichen Hollywood-Stars bestehenden) Casts ließen sich immer schwerer miteinander vereinbaren.
Angebliche Spannungen unter den Darstellern sowie die miesen Kritiken taten offenbar ihr Übriges: "Euphoria" wird nicht zurückkehren, ließ Schöpfer Sam Levinson (41) im "Popcast"-Podcast der New York Times nun die Bombe platzen. Der produzierende Sender HBO bestätigte das Serien-Aus gegenüber dem Branchenportal Variety.
Levinson hatte allerdings schon vorher erklärt, sowieso jede Staffel so zu schreiben, "als wäre es die letzte". Einen Abschluss hat die Handlung also, auch wenn der nicht jedem gefallen dürfte.
ACHTUNG, Spoiler!
Letzte "Euphoria"-Folge hat es in sich
Für die drogensüchtige und dealende Rue (Zendaya, 29) endet die Zeit im "Euphoria"-Universum fatal - wie schon Jacob Elordis (28) Charakter Nate Jacobs in der Folge zuvor stirbt die junge US-Amerikanerin. Zwei Hauptcharaktere, zwei Folgen, zwei Tode! Zwei Topstars, die offensichtlich auf keinen Fall für eine mögliche weitere Staffel zurückkehren wollten ...
Der vom High-School-Star tief gefallene Nate wird schlussendlich indirekt von Gangstern hingerichtet - zum Grauen seiner Ehefrau Cassie (Sydney Sweeney, 28). Rue ergeht es ähnlich: Sie stirbt an einer Überdosis, allerdings an Tabletten, von denen sie dachte, es seien einfach starke Schmerzmittel.
Doch ihr Boss, Drogen- und Menschenhändler Alamo Brown (Adewale Akinnuoye-Agbaje, 58), gab ihr stattdessen Fentanyl.
Alamo findet in der dramatischen letzten Folge allerdings ebenfalls den Tod, wird von Rues Mentor Ali Muhammed (Colman Domingo, 56) erschossen, nachdem dieser Rues leblosen Körper auf seiner Couch entdeckt hatte. Auch Rues Ex-Chefin (Martha Kelly), ebenfalls Drogenhändlerin, stirbt in der Episode. Sie nimmt sich das Leben, bevor sie verhaftet werden kann.
Fans und Kritiker gleichermaßen stören sich in der dritten Staffel an den zusammengekleisterten Handlungssträngen und der Abkehr vom früheren "Euphoria"-Feeling. Die Charaktere traten in großer Distanz zueinander auf, einige wurden seicht rausgeschrieben, andere fanden gar keine Geltung mehr.
Auf der Bewertungsplattform IMDb kommt die abschließende Staffel dennoch immerhin auf 7,0 von 10 möglichen Sternen (Staffel 2 hatte noch 8,6). Auf Rotten Tomatoes fallen hingegen nur 40 Prozent der Kritikstimmen und 38 Prozent der Zuschauerstimmen wohlwollend aus.
Titelfoto: Montage: Warner Bros. Discovery