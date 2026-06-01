01.06.2026 19:31 Schock-Finale von Hype-Serie! "Euphoria"-Schöpfer lüftet Geheimnis

Nach sieben Jahren ging "Euphoria" vergangene Nacht zu Ende. Die dritte Staffel steckte viel Kritik ein - und wird die letzte sein, wie nun bekannt wurde.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Nach sieben Jahren und insgesamt 26 Folgen ging mit "Euphoria" vergangene Nacht eine der gefeiertsten Serien der jüngeren Vergangenheit zu Ende. Auch wenn die dritte Staffel von Anfang an unter keinem guten Stern stand und schlussendlich in den Augen vieler Fans und Kritiker missglückte, hatte das (überraschende) Serien-Finale noch einige echte Schock-Momente in petto.

Zendayas (29) Charakter findet in der finalen Folge ein unschönes Ende. © Warner Bros. Discovery Denn, dass die neueste Folge wirklich auch die letzte sein würde, war bislang noch nicht bekannt. Schon die Dreharbeiten zur dritten Staffel mussten immer wieder verschoben werden, die Terminkalender des (aus inzwischen sehr erfolgreichen Hollywood-Stars bestehenden) Casts ließen sich immer schwerer miteinander vereinbaren. Angebliche Spannungen unter den Darstellern sowie die miesen Kritiken taten offenbar ihr Übriges: "Euphoria" wird nicht zurückkehren, ließ Schöpfer Sam Levinson (41) im "Popcast"-Podcast der New York Times nun die Bombe platzen. Der produzierende Sender HBO bestätigte das Serien-Aus gegenüber dem Branchenportal Variety. Levinson hatte allerdings schon vorher erklärt, sowieso jede Staffel so zu schreiben, "als wäre es die letzte". Einen Abschluss hat die Handlung also, auch wenn der nicht jedem gefallen dürfte. TV & Shows Schwester von ermordeter Dorota (†29): "Sie wollte nicht hören!" ACHTUNG, Spoiler!

Auch Colman Domingo (56) musste sich für die neueste und letzte Folge ordentlich ins Zeug legen. © Warner Bros. Discovery

Letzte "Euphoria"-Folge hat es in sich