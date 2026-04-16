Porno-Eklat an Schule in Sachsen: Trifft die Leiter keine Schuld?

Schleife - Nach dem Stopp eines umstrittenen Theaterprojekts an einer Oberschule in Schleife in der sächsischen Lausitz sieht das sächsische Landesamt für Schule und Bildung (LASUB) kein Fehlverhalten bei der Schulleitung.

Was in einem Klassenraum der Oberschule Schleife passiert sein soll, treibt Eltern die Zornesröte ins Gesicht. © xcitepress/Jenny Pohl

Das Projekt, bei dem den Neuntklässlern pornografische Bilder und Inhalte im Klassenzimmer präsentiert worden sein sollen, war der Deutsch-Sorbischen Oberschule den Angaben zufolge im Januar 2026 per E-Mail angeboten worden.

Die tatsächliche Umsetzung am ersten Tag habe "in eklatanter Weise" den zuvor skizzierten Zielen und Methoden widersprochen. Aus Sicht der Schule habe es "keinen Anlass zu der Vermutung" gegeben, dass Medien mit potenziell pornografischem Inhalt eingesetzt würden.

Zu Beginn der Woche war der Fall, der sich bereits im März ereignet hat, bekanntgeworden. Im Rahmen der Projektwoche sollten sich die Neuntklässler mit verschiedenen Materialien zum Thema "Mut" und zu "aktuellen politischen Themen" beschäftigen, hieß es offenbar im Vorfeld.

Teil dieser Sammlung sei "offenbar auch ein Heft mit sensiblem, potenziell pornografischem Bildmaterial" gewesen, teilte das LASUB mit. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Bilder zweier Männer bei verschiedenen Sexpraktiken gehandelt haben.

Mehrere Eltern hatten nach dem Vorfall Strafanzeige gestellt.